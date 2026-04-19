Andrea Bocelli, Ángeles Azules y Ximena Sariñana hacen vibrar a mexicanos en el Zócalo

Miles de personas abarrotaron el Zócalo de la CDMX durante el concierto de Andrea Bocelli, donde el tenor italiano ofreció un espectáculo que fusionó lo clásico con lo popular.

Desde los primeros acordes, el tenor italiano logró una conexión inmediata con el público, que respondió con ovaciones y un silencio respetuoso durante cada interpretación.

El repertorio incluyó algunos de sus temas más emblemáticos, combinando ópera, música clásica y piezas populares, en un espectáculo que elevó el nivel de los conciertos masivos en la ciudad.

Con motivo del 30 aniversario de su disco Romanza, la presentación, fue promovida por el Gobierno de la Ciudad de México y el Banco Plata.

Andrea Bocelli salió poco después de las 19:15 horas, ataviado con un elegante traje azul y dio inicio a una primera parte del concierto, con la interpretación de piezas clásicas de la ópera.

La donna è mobile, Brindis, El Toreador, Madame Butterfly, Carmen, Bebo al tuo fresco sorriso y Au found temple saint, fueron algunas de las piezas operísticas que dejaron lucir la ‘forte voce’ de Bocelli, quien en cada interpretación arrancó el aplauso de los asistentes.

Estas interpretaciones generaron un ambiente de relajación que transportó a los ahí presentes a los antiguos teatros de ópera de la Europa de siglos pasados, ayudados por la proyección de imágenes acordes a las obras.

En esta parte del recital, Bocelli estuvo acompañado de la soprano Larisa Martínez, del barítono Juan Carlos Heredia, la vocalista Pia Toscano, la violinista Rusanda Panfili y los bailarines Brittani OConnor, Paul Barris, Angélica Cismondo y Francesco Acosta, de acuerdo con elfinanciero.com.

En el cierre de la parte operística, participó la Orquesta Sinfónica de Minería y su director, Carlo Bernini, con un fragmento de Carmina Burana.