Andrea Chaparro vive el éxito de ‘Rebelde’ de Netflix y defiende su trabajo

“MJ y yo sí nos parecemos un poco. Puse algo de Andrea en ella. Yo recibí este personaje estando en Estados Unidos; yo vivía allá con mi familia y me llegó un casting donde envías un video cantando, ni recuerdo si me habían dicho para qué era. Mandé una grabación de mí tocando el piano y luego me dijeron que tenía llamado en la Ciudad de México y fue lindo regresar a mi casa. Fue cambiar otra vez toda mí vida, regresarme para acá, y empujarme yo sola porque es primer gran proyecto”.

“Le presté mi voz a MJ y algunos sonidos raros como '¡uh!', eso es muy Andrea. Es una niña muy conservadora, es muy diferente a mí, tenemos listas de reproducción muy diferentes, pero me ha enseñado a no tener miedo a compartir lo que me gusta. Soy acuario y por naturaleza me da miedo compartir mis cosas, MJ sería piscis, no teme en compartirlo”.

Andrea tenía 3 años cuando el fenómeno RBD desprendió, las historias de sus personajes evidentemente no impactaron en ella, pero sí lo hizo la música, y los videos de las giras mundiales del grupo de 2000, los cuales fueron su inspiración.

“Para prepararme sí te puedo decir que Azul Guaita (Jana) y yo veníamos a mi casa y en las pijamas poníamos videos musicales de RBD de sus shows en Tokio, en Brasil, España y era como '¡wow!', eso nos inspiraba a echarle esas ganas”.

Sin siquiera intentar ser una copia o seguir alguna guía de los personajes que brotaron de la telenovela de 2004 de Televisa. La nueva etapa en este colegio presenta más diversidad, algo que sin duda Andrea celebra por lo alto.

“Ya no tenemos el mismo humor que hace 15 años. Mi generación 'la generación de cristal', la 'generación sensible', es más sensible porque nos importa y ponemos más atención a estas cosas, y de alguna manera queremos enseñar cómo es que vivimos nuestro humor, nuestra vida, sin necesidad de hacer un comentario machista, sexista, clasista, racista, porque no da risa. Me puedo ver tal vez un poco 'sangrona', pero la verdad es que eso no aporta”.

La actriz resalta cómo es que el cuestionar lo establecido por parte de los más jóvenes ha sido lo que ha impulsado el cambio para nuevas formas de pensar.

“Queremos tener una conciencia colectiva donde nos queremos todos, donde podamos pensar diferente, pero sin poner a las personas abajo, que es como lo que es esta nueva generación, todos están rarísimos, todos están locos, todos prefieren algo más que otra cosa, pero todos apreciamos esas diferencias”.

Desde niña Andrea Chaparro se vio traída por el canto y la actuación. En un abrir y cerrar de ojos, las pequeñas demostraciones que compartieron frente a su familia se cerraron en presentaciones en teatros como el que hizo como Mary Poppins para OCESA, donde mostró sus habilidades para las interpretaciones.

Pronto los llamados trascendieron a la pantalla haciendo algunas participaciones en series como No fue mi culpa para Star o en La casa de las flores, con la que hizo su primer acercamiento con Netflix.

Sin embargo, Andrea ha tenido que defender su trabajo en su carrera que apenas despunta debido a los señalamientos que han apuntado a una supuesta ventaja por ser la hija del actor y comediante Omar Chaparro.

Sin tapujos, la joven habla del tema:

“Amo a mi papá, amo mi apellido y lo uso con mucho honor. Amo tener un apellido chistoso (ríe). De alguna manera si ha sido pesado porque es el apellido que es. Sí me ha llegado a afectar la verdad, hasta yo pienso también que '¡Ay!, ¿qué tal que si sólo es por el nepotismo?' Oh mar imagina. Es una opinión que cualquier persona puede tener y es algo que pasa mucho aquí en México de poner a las personas abajo para dudar en vez de decir '¡Hey, lo hiciste bien!'”.

“Después de muchas dudas, y después ir a grabar y presentarme, yo voy por mí. O sea él (Omar Chaparro) me apoya, me manda mensajes, pero yo soy la que va, entonces puedo escuchar todas esas opiniones, entenderlas, pero nunca dejar que me afecte porque yo lo disfruto demasiado. Me pueden decir muchas cosas, pero en el momento en que estoy ahí con MJ, cuando le presto mi voz, me siento 'chinita' y mi corazón palpita cada vez que canto, eso pasa porque lo disfruto”, añade.

Por ahora, Andrea enfoca su atención en MJ y la segunda temporada de rebelde que aún no tiene fecha de llegada, y también pone sus energías para una nueva película de la que pronto tendremos más noticias.