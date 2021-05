Andrea Meza brinda sus primeras declaraciones como Miss Universo

Al respecto de la elección del color del vestido con el que fue coronada, sobre todo porque coincide en que el rojo ha sido el que han portado las otras dos mexicanas que ganaron el certamen, la ahora Miss Universo reveló:

“Es algo muy chistoso porque el vestido que fue de la preliminar era el que yo tenía pensado para la final [...], pero al final, el vestido que podía caminar más fácil era el rojo, y también me parecía hermoso, me parecía espectacular, y dije ‘ok, vamos con este para la final’, pero en realidad ese vestido no estaba planeado, el diseñador llegó con él el día de la prueba y me dijo ‘te hice este vestido, quiero que te lo midas y me digas qué piensas’, y cuando yo lo vi dije ‘wow es el vestido’, no habíamos planeado nada, yo no lo escogí, sin embargo me fascinó, aparte el rojo es uno de los colores que ya sabes te hacen tu estudio de color, está dentro de la gama y dije ‘va, vamos con ese’, aunque sea de rojo porque ves que con anterioridad las chicas de México han ido de rojo, dije ‘¿qué tiene?’”.

Finalmente, Andrea Meza dio a conocer si usó algún amuleto para esta competencia. “No soy supersticiosa, pero antes de salir a la pasarela me gusta estar concentrada, estar en mi misma, fluir y recordarme qué es lo que tengo que hacer en el escenario, muy concentrada”.