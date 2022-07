$!Andrés García asegura que sus adicciones le provocaron cirrosis

La enfermedad que sufre el actor de 81 años es derivada no sólo por su alto consumo de alcohol a través de los años, sino también de sustancias prohibidas que terminaron por minar su salud, así lo reconoció el protagonista de Pedro Navaja en Ventaneando.

“Cuando era joven no se me escapaba ningún tequila, sí me eché fácil 30 años, en todas las fiestas, todas las parrandas”, contó el actor nacido en República Dominicana, quien recordó cuál fue uno de los primeros síntomas que presentó: “Le decía al médico, ‘me siento mal, débil’, porque la cirrosis lo primero que te da es debilidad”.