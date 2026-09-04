$!Andrew Lloyd Webber, el trabajo detrás de los grandes musicales

Detrás de las grandes producciones del teatro musical que se presentan en los principales foros mundiales, hubo pequeños datos que inspiraron la obra los cuales surgieron de eventos cotidianos. Un nombre mencionado en la radio lo hizo pensar en Eva Perón o el recuerdo de los cuentos que le leía su madre lo llevó a la emblemática Cats, así ha sido parte del proceso creativo que ha tenido el compositor británico Andrew Lloyd Webber. Ante jóvenes que asisten al encuentro México Siglo XXI, la leyenda del teatro musical a nivel mundial comparte con los jóvenes que es lo que lo ha inspirado a desarrollar sus múltiples obras creativas, como Jesucristo Superestrella, El Fantasma de la Ópera o Evita.

Y en cada uno de esos procesos, dijo, ha tenido sus reinvenciones para otorgar producciones que han respondido a ciertos momentos, como incluso la coronación del Rey Carlos III de Inglaterra. “Cuando uno escribe para el teatro musical, la historia es lo más importante”, expuso. Y también, continuó, una parte del proceso creativo, que en su caso está en el teatro musical, es contar con compañeros que puedan advertir cuando algo pudiera estar mal. Lloyd Webber destacó que cuando se montan sus producciones, supervisan que se ajuste a la manera en que han sido concebidas para que la audiencia lo pueda apreciar.