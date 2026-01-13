Angel Barrón rumbo a los Monster Music Awards

Con más de 36 años dedicado a la música, el guitarrista y compositor mazatleco Angel Barrón se ha consolidado como una figura emblemática del rock independiente en el norte de México.

Inició su trayectoria musical a los 14 años de edad en el coro de la parroquia de San Felipe de Jesús, lo que marcó sus primeros pasos en el arte sonoro que lo llevaría décadas después a posicionarse como un referente del género en su región.

A lo largo de su carrera, Barrón ha explorado diversas influencias que abarcan desde el heavy metal y hard rock hasta el neoclásico, power metal, progresivo y rock clásico, lo que se refleja en la diversidad de proyectos en los que ha participado.

Antes de emprender su camino como solista, formó parte de agrupaciones locales como Esdra, Hamlet, Utopía, La Flaka, La Resaka, Libitum y Dynassty, además de colaborar como músico invitado en producciones ajenas, incluido el disco Mi tributo a Juan Gabriel de Julio Preciado en 2006. Actualmente, además de componer cómo solista forma parte del Grupo Kannon.

Durante estas décadas, Barrón no solo ha sido protagonista en escenarios rockeros de Mazatlán y Sinaloa, sino también impulsor de iniciativas comunitarias y clínicas musicales para compartir su experiencia con nuevas generaciones de músicos.

Su pasión por el rock lo ha llevado a participar en festivales locales y a promover la escena musical independiente como una alternativa positiva para jóvenes talentos.

En 2025, Angel Barrón lanzó “Pasión y Vida”, un sencillo instrumental acompañado de un videoclip que resume su profundo amor por la música y celebra su trayectoria.

Este proyecto creativo refleja no solo su virtuosismo con la guitarra, sino también su compromiso con un estilo auténtico y emotivo que ha cultivado durante más de tres décadas.

Ahora, en un nuevo hito para su carrera, Barrón ha sido nombrado como candidato en la categoría de Mejor Artista de Hard Rock en los Premios Monster Music Awards, cuya ceremonia se llevará a cabo este jueves 15 de enero en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México.

Este galardón reconoce a artistas independientes de toda Iberoamérica y representa una plataforma relevante para el rock alternativo y emergente de la región.

Barrón compartió sus sentimientos ante esta nominación y su viaje a la Ciudad de México.

“La verdad es un mar de sentimientos. Estoy emocionado, ansioso, nervioso. En mis 36 años de estar en la música nunca había estado en un evento de tales magnitudes y más participando con mi música propia y de todos los nominados en la categoría soy el único solista”, dijo.

Añadió su deseo de que “ese trofeo se quede en Mazatlán” y agradeció a quienes votaron por él.

“Cada nombre lo tengo grabado en el corazón. Dios los bendiga y obvio... ¡Arriba el metal!”, dijo emocionado.

Para Barrón, esta nominación representa no solo un reconocimiento personal, sino también una oportunidad para visibilizar al rock independiente porteño y sinaloense en un escenario nacional, impulsando un legado musical que ha crecido con trabajo constante, colaboración comunitaria y la pasión que ha caracterizado su trayectoria desde sus primeros acordes.