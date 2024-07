Los duetos de la noche

Julio y Mario fueron los primeros en presentarse cantando “Tacones Rojos”; Lola comentó que ambos podrían salir en un futuro como un dueto, pues le encantó su presentación. Héctor comentó que les había encantado lo que habían hecho en la primera semana de trabajo.

El siguiente dueto fue el de Brandon y Brisa interpretando “He venido a pedirte perdón”, pero antes, Brandon le regaló a Arturo López Gavito unos tomates por lo que ocurrió la semana pasada, mientras que “el juez de hierro” le comentó que era un fiel representante del campo mexicano.

En la crítica Gavito le comentó a Brandon que nunca le hizo caso a Brisa y tenía que trabajar en no ser individualista en un dueto. por otro lado, Espinoza Paz comentó que no había sido una canción para ellos, pues tenían una voz muy bonita y no les daba esa canción.

Edith y Eugenio interpretaron “Vivir así es morir de amor”, Arturo López Gavito comentó que habían desbaratado completamente la canción, él pensó que podían salvarlo, sin embargo, no le gustó para nada la presentación, para él Eugenio tenía que abandonar la competencia; para Chiquis no fue nada agradable, no hubo conexión, no hubo un dueto solo escuchó solistas. Edith tuvo una bonita visita pues pudo abrazar a su mamá después de una semana sin verla

Ángel y Jessy cantaron “El amor de su vida” y pusieron a temblar a todo el público; para los críticos fue agradable la mancuerna que habían hecho los 2 académicos, pues habían creado magia juntos a pesar de la dificultad de la canción.

Thania y Mike pusieron a bailar a todo el público cantando “De los besos que te di”, sin embargo, para Arturo López Gavito no fue nada agradable su presentación pues no estaban enfocados.

Chiquis comentó que los sintió débiles en varios momentos de la canción, no brillaron en absoluto. Lola comentó que había sido una cosa espantosa, no tenía que haber habido una coreografía; además les dijo que no sabía si venían a cantar o a romancear, porque estaban en La Academia para cumplir un sueño, si ellos iban a “echar novio” tendrían que abandonar la competencia porque no lo estaban tomando en serio. Él papá de Thania comentó que la apoyaba demasiado, pero tenía que plantarse y enfocarse en cumplir su sueño.

Eduardo y Cristian hicieron vibrar al público con la interpretación de “Dígale” y a los críticos también, pues les encantó la presentación, comentaron que eso era La Academia y estaban haciendo un gran trabajo

Héctor le pidió a los críticos que fueran objetivos, además comentó que a partir de esta semana los arreglos musicales también tendrán control; además, le dijo a Lola que cuál era su intensión al tratar de ridiculizarlo con su comentario acerca de una película, por lo que le pidió hacer críticas únicamente en las cosas técnicas. Eduardo recibió una crítica extra, su pequeña hija le mandó un mensaje muy emotivo a través de un video.

Caro e Isaveli pusieron a bailar a todos con la canción de “Amor prohibido”; para Arturo López Gavito fue una presentación exagerada, su talento se veía, pero la dirección no fue correcta; Espinoza le comentó al director que hubo una exageración y pudieron haber respetado la canción original. El director no estuvo de acuerdo con las críticas y lo demostró con sus gestos al escuchar todo lo que comentó el panel de críticos.

Yesi y Leo fueron los últimos en pasar al escenario cantando “La Cigarra”; Espinoza Paz comentó que Yesi había lucido más, de pronto Lola Cortés interrumpió su crítica y comentó que la canción estaba en el tono de mujer y por eso había lucido más ella y remató con el comentario de que parecía festival de alcaldía, horrible, pero que no era culpa de los alumnos.

Pasados los nueve duetos, el momento llegó y las votaciones se cerraron; los cuatro alumnos menos votados fueron Thania, Ángel, Eugenio y Cristian, sin embargo, el quinto crítico decidió que Ángel y Eugenio, oriundos del estado de Veracruz, tenían que decirle adiós a sus sueños.

Por su parte Cristian y Thania fueron los sentenciados de la semana y quedará esperar la decisión por parte de los críticos que cada lunes en La Academia: Camino a la fama se transmite a las 16:30 horas por Azteca siete.