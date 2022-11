Ángela Aguilar, Gloria Trevi y Anahí son parte del nuevo disco de Juan Gabriel

Luego de tantas especulaciones, rumores y algunos datos que se habían dado a cuenta gotas, ya se reveló toda la información de la tercera entrega del disco Los Dúos del fallecido cantante Juan Gabriel.

Seis años tuvieron que pasar luego de la muerte del Divo de Juárez para que se anunciara un nuevo disco, desde ese momento se dio a conocer que había dejado grabadas varias canciones que formarían parte de Los Dúos 3, y su productor Gustavo Farías había dado algunos detalles, pero ahora, ya está toda la información.

Se estrenará el próximo 11 de noviembre en todas las plataformas digitales, cuenta con 14 duetos con diferentes artistas, de las que hace apenas una semana se estrenó Déjame vivir, junto a Anahí y el tema Ya, junto a Banda El Recodo y La India, que está disponible desde hace dos meses, y que en Youtube ya reúne más de 2 millones de visitas.

“El ícono y superestrella, Juan Gabriel lanzará la tercera entrega de su serie de álbumes de duetos, Los Dúo 3, el 11 de noviembre de 2022, lo que lo convierte en el primer lanzamiento póstumo de un álbum de estudio desde que falleció en 2016. El álbum presenta una lista de colaboradores repleta de estrellas de varios géneros y épocas de la música que seguramente deleitará y sorprenderá a los fanáticos de Juanga”, se anunció en las redes sociales de Juan Gabriel.

Este anuncio se dio en el marco de la celebración del Día de Muertos, en la que destacan las canciones Déjame vivir, a dueto con Anahí, Por qué me haces llorar, junto a Gloria Trevi y Cada vez y cada vez, con Pepe Aguilar.

La sorpresa de este disco fue Ángela Aguilar, pues aunque no grabó junto a Juan Gabriel, la tecnología ha hecho que se pueda hacer un dueto del tema Nada más decídete.

La Adictiva se integra a este disco con el dueto Te doy ocho días, mientras que Danna Paola tratará de conquistar al público de El Divo con dueto De mí enamórate.

Finalmente, hicieron falta algunos duetos que habían sonado como Yuri, Luis Miguel, Amanda Miguel y Yuridia, con quien se sabe que grabó en vida. Se desconoce si habrá una cuarta edición de este proyecto.

Todos los duetos

Déjame Vivir, dueto con Anahí

Por Qué Me Haces Llorar, dueto con Gloria Trevi

Cada Vez Y Cada Vez, dueto con Pepe Aguilar

De Mí Enamórate, dueto con Danna Paola

He Venido A Pedirte Perdón, dueto con Mon Laferte

Have You Ever Seen The Rain, dueto con John Fogerty

Nada Más Decídete, dueto con Ángela Aguilar

Luna Tras Luna, dueto con George Benson

Yo No Nací Para Amar, dueto con Lasso

Venecia Sin Ti, dueto con Charles Aznavour

Te Doy 8 Días, dueto con La Adictiva

Déjame, dueto con Luciano Pereyra

Mía Un Año, dueto con Eslabón Armado

Ya, dueto con Banda El Recodo De Cruz Lizárraga y La India