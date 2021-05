Ángela Aguilar no será multada por su interpretación del himno nacional: Segob

Ángela Aguilar interpretó el himno nacional previo a la pelea entre el Canelo y Saunders este sábado, sin embargo, su participación ha levantado cometarios diversos, pues hay quienes dicen no lo cantó de manera adecuada.

Pepe Aguilar ya se manifestó en sus redes sociales, aceptando que su hija cambió un poco el ritmo de la canción, sin embargo, respetó la melodía, entonación y la letra, por lo que no hay mayor problema.

Ante la posibilidad de ser multada, algunos usuarios de internet se han manifestado en redes sociales para que así sea, pero no, la Secretaría de Gobernación ya envió un comunicado donde dice que Que después de revisar la situación, llegaron a la conclusión que la cantante no contravino con los artículo 38 y 39 de Ley sobre el Escudo la Bandera y el Himno Nacionales, por lo que no amerita algún tipo de sanción.

“Si bien, su entonación no fue la que todos reconocemos (marcial), fue ejecutada de manera respetuosa y se realizó a capela, lo que pudo influir en la variación. Toda vez que el evento tuvo lugar en el extranjero, no da lugar a una sanción administrativa, sin embargo, la dependencia seguirá vigilando el respeto a nuestros símbolos patrios”, detalló.

Además, la Segob mandó un mensaje de agradecimiento a los artistas que apoyan y fortalecen la identidad del país.

“La Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, destaca la importancia de contar con el apoyo de las y los artistas para fortalecer nuestra identidad y orgullo nacional y, en ese sentido, trabaja en los mecanismos que coadyuven a impulsar el respeto a nuestras insignias”, señaló.

Por su parte, la joven interprete de En realidad no se ha manifestado al respecto, se limitó a agradecer al Canelo por “tanto y por todo, @canelo siempre un honor”.

En ese mismo evento la familia Aguilar; Pepe, Leonardo y Ángela ofrecieron un show con temas representativos de México, que sirvió como presentación del boxeador mexicano.