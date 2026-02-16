Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen tras incidente en Zacatecas; pidieron a allegados no alarmarse

La noche del 12 de febrero circuló en redes sociales información sobre un presunto ataque armado en el municipio de Villanueva, Zacatecas, en una zona cercana a el Soyate, propiedad ligada a la familia Aguilar y a la casa donde vive la pareja. Horas después autoridades y la propia familia Aguilar desmintió que se tratara de un ataque contra ellos. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que se trató de un hecho circunstancial ocurrido en el contexto de un operativo policial en la zona.

“No tenía que ver ni con ellos ni nada. Sencillamente, pasaron en ese momento por un lugar”, declaró la mandataria en su conferencia matutina.

Desde entonces, había preocupación entre fans por el estado de los jóvenes cantante de música regional. Al respecto, su amigo, el creador de contenido Kunno, declaró que la pareja se encuentra bien, publicó quien.com.

“Vi varias cosas en internet y yo les mandé mensaje, a mí me dijeron que todo bien. No sé lo demás, nada más sé que están bien”, declaró a la prensa.

El influencer también explicó que no cuenta con detalles de lo ocurrido y que los propios artistas le pidieron no preocuparse por el tema. “Ellos tampoco me dijeron nada, me dijeron: ‘No queremos que ahorita tengas nada en la cabeza’”, comentó, sugiriendo que optaron por manejar la situación con discreción.

El sábado pasado y luego del susto que vivieron, la dinastía reapareció públicamente en el Auditorio Nacional durante el homenaje al Ejército y las Fuerzas Armadas de México.