Angélica Rivera acompaña a Sofía Castro en el set de su nueva telenovela

Desde que Sofía Castro anunció que cumplirá uno de sus mayores sueños al protagonizar su primera telenovela, Tierra de Amor y Coraje, bajo la producción de su papá, José Alberto Castro, la actriz ha comenzado una nueva etapa en su carrera rodeada del apoyo de su familia.

En este importante momento, también ha contado con el respaldo incondicional de su mamá, Angélica Rivera, quien recientemente la sorprendió con una visita inesperada en el set.

Angélica Rivera sorprendió a su hija mayor, Sofía Castro, con una visita inesperada en el set de grabación de su nueva telenovela Tierra de Amor y Coraje, que rápidamente se volvió un momento especial. El encuentro no solo dejó una serie de tiernas fotografías, sino también un emotivo intercambio de dedicatorias entre madre e hija que conmovió a sus seguidores.

“Adivinen quién llegó ayer de sorpresa”, escribió Sofía en sus historias de Instagram. Junto a este mensaje, la actriz de 29 años compartió una imagen en la que se ve a una mujer rubia de espaldas, sentada en una silla y mirando la luz del sol entre los árboles.

“Ella”, confirmó finalmente la joven en una nueva historia, donde compartió una tierna foto junto a su mamá. En la imagen, la actriz aparece de perfil cargando a su hija mayor en un gesto de cariño mientras juntas contemplan el atardecer.

Angélica Rivera posteó las mismas fotos en su propia cuenta, acompañándose con emotivos mensajes.

“Te amo con toda mi alma. Estoy muy orgullosa de ti”, escribió junto a la primera imagen. En otra historia agregó: “Te amo tanto, tanto, tanto. Antes de que llegaras ya estabas en mí”.

Después, Rivera compartió una nueva foto en la que mostró que su hija Fernanda también estaba con ellas: “Las amo más que a todo lo que existe”, escribió la actriz sobre la imagen en la que aparecen sus dos hijas riendo en medio de un campo. Además, su publicación la acompañó de la canción “Cuando Salga el Sol”, tema que Fernanda lanzó en 2023 junto a Pablo Vamer.

Aunque Angélica Rivera y Sofía Castro no revelaron el lugar exacto de su encuentro, Fernanda Castro compartió en su cuenta de Instagram un par de fotos desde un camerino en Tubac, Arizona, lugar donde en las últimas semanas, Sofía ha mostrado algunos adelantos de la telenovela que protagoniza, Tierra de Amor y Coraje.

Sofía Castro usa un regalo especial de Angélica Rivera en su nueva telenovela

El mes pasado, Sofía Castro compartió un emotivo gesto que recibió por parte de su mamá, Angélica Rivera: un regalo con un gran valor sentimental.

La actriz reveló que Angélica le regaló las botas que ella misma utilizó durante las grabaciones de la telenovela La Dueña en 1995, uno de los proyectos más importantes de su carrera.

“Muy contenta, está feliz. También tuvo un detalle conmigo hermoso, me regaló sus botas de La Dueña con una cartita hermosa. Para mi mamá fue un protagónico importante que marcó mucho su carrera”, compartió Sofía en entrevista para el programa Hoy.

Debido al significado especial del regalo, Sofía decidió usarlas desde el primer día de grabación de su nueva telenovela, integrándolas incluso a su look en pantalla como un homenaje a su mamá.

“Sí me las puse el primer día y en algunos cambios me las pongo y está muy contenta. Obviamente la tengo como ejemplo, mi mamá es una gran actriz, una gran mujer y poder compartir esto con ella es muy gratificante”, agregó emocionada.