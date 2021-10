Angélica Vale recuerda el día que Emilio Azcárraga la vetó de Televisa

Según explicó Angélica, Raúl y “El Tigre” se conocieron durante sus estudios en la Universidad Iberoamericana. Por su historia familiar, ambos se hicieron buenos amigos y, con los años, buscaron trabajar juntos en diversos proyectos.

Angélica narró que nunca recibió apoyo de Televisa para comenzar su carrera cuando todavía era una niña.

“No hubo apoyo de Televisa jamás, no me querían nada y luego me vetan”, contó en la entrevista.

“¿Tú sabes que a mí me sacaron con policías de Televisa Chapultepec a los 6 o 7 años?”, comenzó.

Posteriormente, explicó las causas de su veto.

“Un día, el ‘Tigre’ le habla a mi papá (...) y le dice: ‘Oye, quiero que me hagas unas producciones para esto nuevo que vamos a sacar, que es Cablevisión’, o no sé qué. Mi papá se opone, yo creo que se aceleró, no se esperó a hablar con él y entonces empieza a producir una telenovela, programas para él de entretenimiento, una telenovela para mí”, expresó.