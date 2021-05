Angélica Vale recuerda que Luisito Rey quería que fuera su nuera

Tras las polémicas que genera la vida amorosa de Luis Miguel, se destapó otro interés romántico que rodeó al intérprete durante su juventud, la actriz Angélica Vale, que recientemente disipó dudas sobre su relación con el famoso, esto de acuerdo con información de Infobae.

La famosa actriz y comediante, debutará como conductora del programa La Máscara del Amor, y en entrevista con Javier Ceriani, admitió que uno de los deseos de Luisito Rey, era que ella fuera su nuera.

Ella tuvo que desmentir los rumores que la apuntaban como un interés romántico del intérprete, explicó que de haber ocurrido un romance ella lo hubiera anunciado a todo el mundo, pues siempre fue su fan. No obstante, el cantante la rechazó.

“Si yo hubiera estado con Luis Miguel, lo hubiera gritado al mundo, el papá no me caía mal, me decía que yo era su nuera y que me iba a casar con su hijo”, detalló al reportero de espectáculos.

Sobre su vida amorosa, Vale compartió para Chisme en Vivo que su primer amor lo tuvo a los 12 años con su compañero teatral Alejandro Ibarra. “Yo estaba buscando el amor, además me iba mal con los que me iban a partir el alma. Tuve un gran romance a los 12 años, fue con Alejandro Ibarra, fue mi primer beso, pero no significó nada”, contó brevemente sobre su primer amor y su infortunio en las relaciones.

En tanto, otro romance que tuvo frustrado fue con el cantante Ricky Martin, con él también hubo especulaciones similares a las que se dieron con el Sol de México. “Siempre se dijo que estuve enamorada de Ricky, hasta la fecha, es la cosa más hermosa. Me encantaría decir que estuve con él pero estuve con otro menudo, con Robert Avellanet, pensé que iba a otra cosa eso, pero tampoco”, aseguró la actriz a Ceriani.

Sobre el show en el que debutará como cupido, admitió que no estaba lista para asumir el rol de conductora, pues tiene cierto recelo contra esos programas, expresó que no le gustan los afectos en el set, más si estos incluyen besos.

“Lo primero que dije fue claro que no, yo qué tengo que hacer ahí. No, yo tengo mucho miedo de estos programas, me dan terror, no les creo nada. Odio que se empiecen a besuquear a medio show, pero sí creo que la gente puede encontrar a su media naranja”, explicó sobre sus expectativas del show.

En tanto, explicó que el amor es una cuestión que difícilmente se da, especialmente en un reality e hizo una alusión con una pobre situación financiera. “Si no tienes dinero, no prestas, si no tengo amor ‘pa mí’, no puedo dar amor. Sobre todo porque la máscara no se la quitan hasta que ya se tomaron las decisiones”, adelantó sobre su programa.

Además, la actriz ya compartió algunos de los detalles que se tienen que saber antes del estreno del programa de citas. Pues aunque ya se ha visto en la televisión más de un programa de este tipo, en este destaca su peculiar dinámica.

Ya que cinco personas serán las que busquen conquistar a una sola, o sea, el participante principal; sin embargo, aunque todo será presencial, sigue en la pantalla el anonimato.

Claro que el camino no será nada fácil pues a partir del 27 de mayo, los cinco interesados en ganarse el corazón del concursante principal deberán realizar una serie de juegos y retos para ganarse el corazón de la persona enmascarada.