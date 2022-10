Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de maltrato a sus hijos

Angelina Jolie y Brad Pitt siguen causando polémica, pues recientemente la actriz acusó a su ex esposo de asfixiar y golpear a sus hijos. Y es que recientemente, la protagonista de Eternals presentó nuevos documentos en una contrademanda contra el actor de Hollywood, quien supuestamente tuvo una discusión con ella y sus hijos en 2016, en donde los agredió físicamente.

De acuerdo a The New York Times, la actriz, de 47 años, presentó evidencias en un tribunal de Los Ángeles, California, en el que interpuso una contrademanda a su ex marido, la cual forma parte de la batalla legal que mantienen por la venta de su antigua bodega francesa, llamada Château Miraval.

Entre la evidencias, la actriz relató en los documentos que el 14 de septiembre de 2016, toda su familia viajó de Francia a California, Estados Unidos, en un vuelo privado y fue durante ese vuelo que Brad Pitt asfixió a uno de sus hijos y agredió a otro, además de derramar cerveza y vino sobre ellos.

“Pitt asfixió a uno de los niños y golpeó a otro en la cara. Algunos de los niños le suplicaron que se detuviera. Todos estaban asustados. Muchos lloraban”, detalla el documento.

De acuerdo a lo relatado en la corte, el protagonista de Entrevista con el vampiro, había tenido una discusión con su ex esposa, a quien supuestamente le habría “golpeado y sacudido” la cabeza.

“En un momento dado, vertió cerveza sobre Jolie; en otro, vertió cerveza y vino tinto sobre los niños”, relató la estrella de cine, quien después de ese suceso le pidió el divorcio a Brad Pitt, de 58 años.

Después de la supuesta agresión, el actor fue investigado por el FBI debido a un presunto abuso de menores, pero las autoridades decidieron no presentar cargos penales contra él. Desde que se dio a conocer la separación de Jolie y Pitt, empezó a correr el rumor de que el galán de cine había tenido una pelea en un avión con Maddox, sin embargo, fue hasta este 2022, que se había confirmado esa versión.

Por su parte, el actor ganador del Óscar al mejor actor por la cinta Había una vez en Hollywood, negó las acusaciones de su ex esposa.

“Ella continúa rehaciendo, revisando y reimaginando su descripción de un evento que ocurrió hace seis años, añadiendo información completamente falsa cada vez que no consigue lo que quiere”, dijo una fuente del actor a la BBC.

Para recordar, el conflicto legal inició por la venta de una parte de la propiedad de Chateau Miraval, ubicado en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia. De acuerdo a los abogados, los artistas habían acordado no vender su parte sin consentimiento del otro, sin embargo, la actriz habría infringido el acuerdo.