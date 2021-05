Angelina Jolie celebra el Día Mundial de las Abejas posando cubierta de ellas

“No creo que mucha gente sepa el daño que está haciendo. Mucha gente simplemente está tratando sobrevivir día con día”, agregó. “Quieren hacer el bien. No quieren ser destructivos. No saben qué comprar. No saben qué usar. Así que creo que parte de esto es querer ayudar a que sea simple para todo el mundo, porque lo necesitamos”.

En cuanto a cómo logró la impresionante fotografía, Jolie dijo que no pudo bañarse durante tres días antes de la sesión.

“Fue muy divertido dejar natural el cabello y el maquillaje, tuve que limpiarme con feromonas. No pude bañarme durante tres días antes. Porque me dijeron, ‘Si tienes todos estos aromas, shampoo y perfumes diferentes y esas cosas, la abeja no sabe lo que eres’. ... Luego te pones algunas cosas en la nariz y en los oídos para no darles tantos agujeros para escalar”, compartió la actriz.

“Una que se me metió debajo del vestido todo el tiempo. Era como una de esas viejas comedias. Seguí sintiéndola en mi rodilla, en mi pierna, y luego pensé, ‘Oh, este es el peor lugar para picarme. Se está acercando mucho’. Se quedó ahí todo el tiempo que estuvimos haciendo el rodaje. Y luego, cuando me quité todas las otras abejas, le levanté la falda y se fue”.

Sin embargo, señaló que “se sentía encantador estar conectada con estas hermosas criaturas”.

“Tienes que estar realmente quieta y presente en tu cuerpo, en el momento, lo que no es fácil para mí”, recordó.

“Creo que parte del pensamiento detrás de esto fue, esta criatura es vista como peligrosa a veces porque pica. Entonces, ¿cómo podemos convivir con ella? La intención es que compartamos este planeta. Nos afecta lo que le pase a ella y a nosotros. Me sentí muy honrada y muy afortunada de tener la experiencia”.