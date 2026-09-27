Angelina Jolie vende mansión en Los Ángeles por casi 25 millones

La actriz Angelina Jolie vendió su mansión en Los Ángeles por casi 25 millones de dólares. La propiedad en Los Feliz, que adquirió en 2017 tras su divorcio de Brad Pitt, ya tiene un comprador confirmado.

La venta de la lujosa propiedad alcanzó los 24.75 millones de dólares, según reportes de TMZ. La casa se ubica dentro de Laughlin Park, una exclusiva zona residencial cerrada en Los Feliz, de acuerdo con People. La mansión, de 0.8 hectáreas, tiene un valor significativo en el mercado inmobiliario de la ciudad.

La adquisición de esta residencia por parte de Jolie en 2017 ocurrió un año después de que solicitara el divorcio de Brad Pitt. La elección de esta ubicación fue estratégica, ya que el acuerdo de separación establecía la necesidad de que los hijos de la pareja permanecieran cerca de su padre. Brad Pitt reside en el barrio de Hollywood Hills, situado a poco más de 6 millas de la propiedad recién vendida.

La casa, que alguna vez perteneció al cineasta Cecil B. Demille, fue un punto clave en la vida post-divorcio de la actriz.

“La propiedad de 0.8 hectáreas se vendió por 24.75 millones de dólares”, confirmó TMZ, detallando la magnitud de la transacción.

El País señaló que la compra de la mansión por parte de Jolie se debió a la necesidad de cumplir con el acuerdo de separación, el cual estipulaba que los hijos debían mantenerse cerca de su padre.

Reportes de prensa indican que, a pesar de la importancia de la ubicación para sus hijos, la actriz tenía planes de mudarse. Se esperaba que Jolie se alejara de su exmarido y de su ciudad natal una vez que sus hijos alcanzaran la mayoría de edad.