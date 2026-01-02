Angelina Jolie visita a refugiados y voluntariado en frontera de la Franja de Gaza

La actriz estadunidense Angelina Jolie visitó este 2 de enero el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, que conecta Egipto con la Franja de Gaza, para evaluar la situación humanitaria y mostrar su apoyo a la población palestina afectada por el conflicto con Israel.

De acuerdo con medios egipcios, israelíes y periodistas de la AFP, la visita tuvo como propósito examinar las condiciones de los palestinos trasladados a Egipto para recibir tratamiento médico, así como el flujo de ayuda humanitaria destinada al enclave, devastado por más de dos años de ofensiva militar, reporta milenio.com.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa a la actriz conversando con autoridades locales, integrantes de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como con conductores de camiones que transportan alimentos, combustible y suministros médicos hacia Gaza.

Organismos internacionales de derechos humanos y habitantes han denunciado que la entrada de ayuda sigue siendo insuficiente debido al bloqueo impuesto por Israel, pese a que el acuerdo de alto el fuego contempla un aumento en el ingreso diario de insumos esenciales.

Jolie, quien trabajó durante más de dos décadas con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y fue enviada especial de ese organismo entre 2012 y 2022, ha mantenido una postura activa en temas humanitarios y suele compartir en sus redes sociales reflexiones sobre el conflicto palestino-israelí.

A lo largo de su labor con ACNUR, la actriz realizó más de 60 misiones sobre el terreno, utilizando su visibilidad mediática para llamar la atención sobre la situación de personas desplazadas y refugiadas en distintas regiones del mundo.