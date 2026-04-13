Anitta y Shakira estrenan ‘Choka Choka’, su primera colaboración en español y portugués

Shakira y Anitta lanzaron el tema “Choka Choka, un tema que mezcla el género urbano y el latino, interpretado en una mezcla de español y portugués.

“Choka Choka” es parte de la primera fase de Equilibrivm, el nuevo disco de Anitta, un proyecto dividido en etapas que busca equilibrar sus raíces brasileñas con un alcance internacional. El álbum incluirá un total de 15 canciones, en portugués, español e inglés, y en su fase inicial apuesta por géneros como funk, samba y reggae.