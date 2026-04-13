Anitta y Shakira estrenan ‘Choka Choka’, su primera colaboración en español y portugués

Shakira y Anitta lanzaron el tema “Choka Choka, un tema que mezcla el género urbano y el latino, interpretado en una mezcla de español y portugués.
“Choka Choka” es parte de la primera fase de Equilibrivm, el nuevo disco de Anitta, un proyecto dividido en etapas que busca equilibrar sus raíces brasileñas con un alcance internacional. El álbum incluirá un total de 15 canciones, en portugués, español e inglés, y en su fase inicial apuesta por géneros como funk, samba y reggae.
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Una publicación compartida por Anitta 🎤 (@anitta)
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La nueva producción musical se podrá escuchar a partir del próximo 16 de abril.
La portada del sencillo muestra a dos mujeres con un estilo de ilustración tipo tarot que representan al Sol y la Luna y hacen referencia a las intérpretes. La letra del tema habla de una mujer empoderada que consigue lo que quiere y que deja sorprendidos a todos a su paso-
Esta es la primera vez que Anitta y Shakira colaboran en un tema musical; sin embargo, Anitta fue parte del videoclip del tema “Soltera” de Shakira, estrenado en octubre de 2024, donde la brasileña formó parte del grupo de celebridades que bailaron junto a la llamada “loba”, entre ellas Natti Natasha, Lele Pons y Winnie Harlow, entre otras, de acuerdo con cnnespanol.cnn.com.