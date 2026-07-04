Anne Hathaway rechazó un papel por una escena gráfica de parto

Seth Rogen reveló que Anne Hathaway dejó el rodaje de Ligeramente embarazada antes de que comenzara la filmación de la comedia de 2007, al rechazar una escena gráfica del nacimiento de un bebé.

El actor lo contó en The A24 Podcast, junto a Olivia Wilde, directora y coprotagonista de su próxima película The Invite.

“Fue Anne Hathaway quien abandonó la película”, afirmó Rogen.

Wilde, que también había hecho una audición para el papel protagónico femenino, le preguntó si la salida tenía que ver con la escena del coronamiento del bebé.

“Sí, quiero decir... podría haber sido por cien millones de cosas. Eso fue lo que recuerdo que me dijeron”, respondió el actor.

La escena en cuestión muestra el coronamiento de la cabeza del bebé durante el parto, recreada con una prótesis después de que las leyes laborales de California impidieran al director Judd Apatow filmar un nacimiento real.

En ese sentido, explicó que Anne Hathaway “no quería que el coronamiento del bebé fuera representado visualmente. Aunque no iba a ser el suyo... Es obviamente falso. Pero ella ni siquiera quería... sentía que no era su marca”.

Seth Rogen reconoció que pudo haber otros factores detrás de la decisión.

“Parte de mí también... ya habíamos empezado a ensayar la película... quizás ella simplemente pensó: ‘No sé si esto es para mí’”, dijo. “Tomaré lo que dijo al pie de la letra, que fue el coronamiento”.

Con todo, Rogen defendió el criterio de Hathaway. “Ella tuvo una intuición y supo que no era para ella. Y la historia dirá... ella ha tenido razón en muchas más cosas que yo a lo largo de los años. Así que creo que probablemente tuvo razón”, señaló en The A24 Podcast.

El papel quedó en manos de Katherine Heigl, a quien Rogen elogió sin reservas: “Katie Heigl estuvo genial”.

Ligeramente embarazada se estrenó en el verano de 2007 y recaudó 219 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de producción de 25 millones, lo que la convirtió en uno de los mayores éxitos de Apatow para Universal Pictures.