Anne Hathaway y Adam Shulman dieron la bienvenida a su tercera hija, confirmaron medios de espectáculos, completando así su familia con una nueva integrante. La noticia se reveló tras meses de especulaciones y la discreción de la actriz.

La actriz de 43 años recibió a su tercer bebé, información publicada por TMZ y corroborada por fuentes allegadas a la revista People. La niña se une a Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6, quienes ahora son hermanos mayores.

Aunque la intérprete había mantenido los detalles de su embarazo lejos de los reflectores, en junio decidió compartir la noticia con sus seguidores. La decisión de privacidad durante la promoción de la película “El Diablo viste a la moda 2” buscaba evitar desviar la atención del proyecto.

Molly Rogers, diseñadora de vestuario de la película El diablo viste a la moda 2, confirmó la llegada de la bebé y su género. “¡Enhorabuena a la orgullosa mamá Anne Hathaway y a la nueva integrante de la familia... una niña!”, escribió Rogers en una historia de Instagram.

Hathaway anunció su tercer embarazo el 19 de junio mediante un video en su cuenta de Instagram. En las imágenes se mostraba con un vestido blanco holgado mientras sonaba la canción “Baby I’m Yours”, de Barbara Lewis.

Inicialmente, la actriz mantuvo los brazos frente a su vientre, para luego bajarlos y mostrar su avanzado estado de gestación. Acompañó el video con un breve mensaje: “x Baby, soy tuya x”.