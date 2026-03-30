Anne Hathaway y Meryl Streep visitan la Casa Azul de Frida Kahlo en México

Las actrices Anne Hathaway y Meryl Streep sorprendieron a los mexicanos con su visita a la Casa Azul de Frida Kahlo, en la promoción de la película “El Diablo Viste a la Moda 2”, presencia que provocó una multitud de seguidores.
Anne Hathaway se convirtió en el centro de atención al romper el protocolo de seguridad para acercarse a los fans, firmar autógrafos y posar para fotografías.
Durante su paso por el museo, Hathaway se mostró especialmente entusiasmada y cercana con los asistentes. Con palabras sencillas, expresó su emoción por estar en un espacio tan significativo: aseguró sentirse feliz tanto por la experiencia como por la recepción del público, de acuerdo con quien.com.
La actriz también recibió un obsequio durante la visita, gesto que agradeció con espontaneidad y calidez, lo que fue ampliamente celebrado por quienes presenciaron el momento.
“Estoy tan feliz de estar en ella. Estoy tan feliz de que todos estén tan emocionados”, dijo Anne.
Dentro del museo, las protagonistas participaron junto a destacadas figuras mexicanas de la moda en una reunión que combinó la herencia artística de Frida Kahlo con la propuesta innovadora de la película, resaltando la moda como punto de encuentro y motivo de celebración entre la moda.
Más allá del recorrido cultural, la presencia de ambas estrellas en México responde a la promoción de El diablo viste a la moda 2, una de las películas más esperadas del año, cuyo estreno está previsto para el 30 de abril de 2026.
La cinta, dirigida nuevamente por David Frankel y producida por Wendy Finerman, retoma la historia basada en la novela Revenge Wears Prada: The Devil Returns, de Lauren Weisberger.
La supuesta colaboración entre Lady Gaga y Madonna para la banda sonora de El Diablo Viste a la Moda 2 ha generado gran expectación, ya que la relación entre ambas artistas estuvo marcada durante años por una rivalidad alimentada por comparaciones en medios y similitudes percibidas en sus estilos musicales. Según The Sun, Madonna habría decidido unirse a Lady Gaga en este proyecto, lo que representa un giro inesperado para sus seguidores, según infobae.com.
Los rumores han cobrado fuerza después de que Madonna fuera vista en el estudio trabajando con el productor Andrew Watt, lo que ha llevado a especulaciones sobre la creación de material musical nuevo y específico para la secuela. Por su parte, se ha filtrado que Lady Gaga podría interpretar uno de los temas principales titulado “Shape Of A Woman”.