Anne Hathaway y Meryl Streep visitan la Casa Azul de Frida Kahlo en México

Las actrices Anne Hathaway y Meryl Streep sorprendieron a los mexicanos con su visita a la Casa Azul de Frida Kahlo, en la promoción de la película “El Diablo Viste a la Moda 2”, presencia que provocó una multitud de seguidores.

Anne Hathaway se convirtió en el centro de atención al romper el protocolo de seguridad para acercarse a los fans, firmar autógrafos y posar para fotografías.

Durante su paso por el museo, Hathaway se mostró especialmente entusiasmada y cercana con los asistentes. Con palabras sencillas, expresó su emoción por estar en un espacio tan significativo: aseguró sentirse feliz tanto por la experiencia como por la recepción del público, de acuerdo con quien.com.

La actriz también recibió un obsequio durante la visita, gesto que agradeció con espontaneidad y calidez, lo que fue ampliamente celebrado por quienes presenciaron el momento.

“Estoy tan feliz de estar en ella. Estoy tan feliz de que todos estén tan emocionados”, dijo Anne.