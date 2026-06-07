Ante ola de críticas, veta Julieta Venegas el tema ‘La niña futbolista’ en YouTube

“Aprendo de mis pasos, entiendo en mi caminar”, cantaba una visceral Julieta Venegas en De mis pasos, sencillo con la que la tijuanese irrumpió en la escena del rock mexicano a finales de los años 90. Casi tres décadas después, la cantautora mantiene su filosofía. La polémica que rodea a La niña futbolista, canción que forma parte de las actividades culturales rumbo al Mundial 2026, continúa escalando en plataformas digitales. Luego de que el video oficial apareciera con los comentarios deshabilitados en YouTube, numerosos usuarios trasladaron sus opiniones a otras publicaciones de la cantante, donde comenzaron a dejar mensajes relacionados con la controversi, señala infobae.com

El tema, presentado por la Secretaría de Cultura durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue concebido como una propuesta para impulsar la inclusión, la igualdad de género y la participación de niñas y adolescentes en el futbol. Sin embargo, desde su lanzamiento ha generado una fuerte discusión entre seguidores, críticos y usuarios de redes sociales. Aunque el videoclip oficial supera el 1.6 millones de reproducciones y acumula más de 13 mil “me gusta”, la imposibilidad de comentar directamente en esa publicación llevó a que parte de la conversación migrara hacia otros contenidos del canal de la intérprete. Uno de los videos donde comenzaron a concentrarse las reacciones fue Volver a ti, colaboración de Julieta Venegas con Bronco. Ahí aparecieron comentarios como: “Julieta yo te amaba. Tus canciones se las ponía a mis hijos varones. Ahora tendré que sacarte de las playlists”.