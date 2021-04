Anthony Hopkins celebra su Óscar bailando con Salma Hayek

Anthony Hopkins no estuvo presente en la gala de entrega de los Óscar cuando se anunció que había ganado el premio al mejor actor por su trabajo en “The Father”. Ni siquiera estaba despierto, tal y como explicó su agente: “Tony estaba en Gales, donde creció, y a las cuatro de la mañana estaba durmiendo cuando lo desperté para darle la noticia”, reveló. Pero la estrella de cine está feliz por este nuevo logro y lo festejó danzando.

Hopkins se convirtió en el actor más longevo en triunfar en la categoría a mejor actor. En un video publicado en Instagram, agradeció a la Academia de Hollywood y recordó a Chadwick Boseman, el fallecido intérprete con quien competía en la nominación, esto de acuerdo con información de Infobae.

“Aquí estoy en mi tierra natal, en Gales. A los 83 años no esperaba recibir este premio y estoy muy agradecido. Quiero rendir homenaje a Chadwick Boseman, a quien perdimos demasiado pronto”, expresó el actor. “De nuevo, muchas gracias a todos. Realmente no esperaba esto, así que me siento muy privilegiado y honrado”.