El actor Anthony Hopkins, dos veces ganador del Premio Oscar, debitó como compositor, al lanzar su primer sencillo “Bracken Road”, del álbum “Life is a Dream”.
Se trata de “una selección de obras orquestales escritas a lo largo de más de seis décadas”, de acuerdo con un comunicado de la discográfica Decca Classics.
“Life is a Dream” se publicará el 21 de agosto.
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Una publicación compartida por Anthony Hopkins (@anthonyhopkins)
Una publicación compartida por Anthony Hopkins (@anthonyhopkins)
Hopkins, galardonado por papeles como el asesino en serie Hannibal Lecter en “The Silence of the Lambs” (1991) y el mayordomo reprimido Stevens en “The Remains of the Day”, empezó a tocar el piano a los 4 años.
“La música fue mi primer deseo, mi primer anhelo”, dijo Hopkins, de acuerdo con cnnespanol.cnn.com.
“He compuesto música toda mi vida. Algunas de estas piezas me han acompañado durante décadas y aún hoy vuelvo a ellas”, añadió.
Hopkins comenzó a improvisar al piano a los 6 años y, en su adolescencia, ya componía música para obras de teatro locales, según el comunicado.
No dejó de componer música incluso cuando su carrera como actor despegó de verdad, y el proyecto incluye obras de toda su trayectoria.
Y la música parece haberle ayudado a atravesar algunos momentos difíciles: durante la pandemia de covid-19 en 2020, Hopkins publicó en Twitter un video de sí mismo tocando el piano para su gato, Niblo.
El álbum está interpretado por la Orquesta Filarmónica y el director Gustavo Dudamel, ganador del premio Grammy, y fue grabado en el Alexandra Palace de Londres en abril.
Está “inspirado en la familia de Hopkins, Gales y toda una vida de experiencias”, según el comunicado.
Dudamel afirmó que Hopkins “es uno de esos artistas excepcionales cuya voz creativa trasciende cualquier medio”.
“La misma profundidad de imaginación, humanidad y verdad emocional que ha definido su extraordinario trabajo en el escenario y la pantalla está presente en su música”, añadió en el comunicado.
“Anthony aborda la música con el corazón de un narrador y los instintos de un poeta, creando mundos sonoros que son a la vez profundamente personales y universalmente conmovedores”.