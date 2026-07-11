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Música

El tema ‘Bracken Road’ forma parte del álbum ‘Life is a Dream’ que se publicará el 21 de agosto
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
11/07/2026 13:01
11/07/2026 13:01

El actor Anthony Hopkins, dos veces ganador del Premio Oscar, debitó como compositor, al lanzar su primer sencillo “Bracken Road”, del álbum “Life is a Dream”.

Se trata de “una selección de obras orquestales escritas a lo largo de más de seis décadas”, de acuerdo con un comunicado de la discográfica Decca Classics.

“Life is a Dream” se publicará el 21 de agosto.

Hopkins, galardonado por papeles como el asesino en serie Hannibal Lecter en “The Silence of the Lambs” (1991) y el mayordomo reprimido Stevens en “The Remains of the Day”, empezó a tocar el piano a los 4 años.

“La música fue mi primer deseo, mi primer anhelo”, dijo Hopkins, de acuerdo con cnnespanol.cnn.com.

“He compuesto música toda mi vida. Algunas de estas piezas me han acompañado durante décadas y aún hoy vuelvo a ellas”, añadió.

Hopkins comenzó a improvisar al piano a los 6 años y, en su adolescencia, ya componía música para obras de teatro locales, según el comunicado.

No dejó de componer música incluso cuando su carrera como actor despegó de verdad, y el proyecto incluye obras de toda su trayectoria.

Y la música parece haberle ayudado a atravesar algunos momentos difíciles: durante la pandemia de covid-19 en 2020, Hopkins publicó en Twitter un video de sí mismo tocando el piano para su gato, Niblo.

El álbum está interpretado por la Orquesta Filarmónica y el director Gustavo Dudamel, ganador del premio Grammy, y fue grabado en el Alexandra Palace de Londres en abril.

Está “inspirado en la familia de Hopkins, Gales y toda una vida de experiencias”, según el comunicado.

Dudamel afirmó que Hopkins “es uno de esos artistas excepcionales cuya voz creativa trasciende cualquier medio”.

“La misma profundidad de imaginación, humanidad y verdad emocional que ha definido su extraordinario trabajo en el escenario y la pantalla está presente en su música”, añadió en el comunicado.

“Anthony aborda la música con el corazón de un narrador y los instintos de un poeta, creando mundos sonoros que son a la vez profundamente personales y universalmente conmovedores”.

#Música
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