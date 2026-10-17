Antonio Banderas y Nicolas Cage protagonizarán ‘True Detective 5’

HBO confirmó a Antonio Banderas y Nicolas Cage como protagonistas de la quinta temporada de True Detective, cuya producción iniciará en 2027 en Jamaica Bay, Nueva York, bajo la dirección de la mexicana Issa López.

La ficción policial volverá con una nueva trama, personajes inéditos y la misma responsable creativa que dirigió la exitosa entrega anterior. La historia transcurrirá en un nuevo escenario, lejos de los paisajes helados que definieron la temporada pasada.

Issa López, cineasta mexicana, regresa como guionista, directora y showrunner después de su trabajo en True Detective: Night Country, estrenada en 2024. La serie, creada por Nic Pizzolatto, se ha caracterizado por presentar una historia y personajes distintos en cada temporada, manteniendo el formato de antología policial.

Los actores estelares fueron confirmados el viernes 16 de octubre. Banderas interpretará a Rai García, mientras que Cage dará vida a Henry Logan. La trama específica de la investigación que abordará la temporada 5 se mantiene en reserva.

Nicolas Cage ya había anticipado su participación durante un panel en la Comic Con de Nueva York. El actor expresó: “Creo que voy a hacer una temporada de True Detective”.

Francesca Orsi, responsable de las series dramáticas de HBO, destacó el trabajo de López. Orsi indicó al medio Deadline que “Issa tiene mucho que decir, al igual que hizo con Night Country. Es un entorno diferente, pero igual de poderoso”.

Antonio Banderas se incorpora a la serie después de una trayectoria en cine que incluye La máscara del Zorro y La leyenda del Zorro. También ha prestado su voz al Gato con Botas.

Por su parte, Nicolas Cage cuenta con una filmografía que incluye Leaving Las Vegas, Pig y Dream Scenario. True Detective representa su segundo protagónico en televisión, después de la serie Spider-Noir.

Daniel Zelman también participará como guionista y productor ejecutivo en esta nueva entrega. La lista de productores ejecutivos incluye a los propios Cage y Banderas, además de Mari Jo Winkler, Kathleen McCaffrey, Steve Golin, Richard Brown, Nic Pizzolatto, Cary Joji Fukunaga, Woody Harrelson y Matthew McConaughey. Harrelson y McConaughey protagonizaron la primera temporada de la franquicia.