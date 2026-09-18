$!Anuncia Aleks Syntek que podría irse de México, tras polémica en su concierto

Aleks Syntek anunció que se alejaría de México después de la polémica que rodeó su presentación durante los festejos por el Grito de Independencia. El cantante publicó un mensaje en Instagram el 18 de septiembre, en el que afirmó que pronto dejaría al país, aunque prometió regresar con “excelentes noticias”.
El mensaje apareció después de que el músico recibiera abucheos y críticas por detener su show para hablar con el público. La discusión escaló cuando respondió a una persona que le pidió interpretar una canción relacionada con Juan Gabriel.
“México, pronto te dejaré en paz”, escribió Aleks Syntek en una historia difundida desde su cuenta verificada de Instagram. En el mismo texto, aseguró que el distanciamiento representaría para él una etapa de “evolución mental”.
El cantante no detalló el destino, la fecha de salida ni la duración de su ausencia. Tampoco aclaró si la publicación implicaba una mudanza o una pausa temporal lejos del país, señala infobae.com
La reacción de Syntek ocurrió luego de que circularan videos de su concierto del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez de Ciudad de México. Las grabaciones mostraron que el artista interrumpió parte de su repertorio para dirigirse a los asistentes.
El público respondió con abucheos luego de varias intervenciones del cantante sobre la industria musical, los gustos de las nuevas generaciones y sus años de trayectoria.
En su historia de Instagram, Syntek intentó explicar el contexto que, según su versión, provocó su molestia durante el concierto. El músico habló de incidentes ocurridos en la zona donde se encontraban algunos de sus seguidores.
“En mi pasado concierto había vándalos tirándole elotes y cervezas a mis fans de atrás y los de adelante no se percataron”, escribió.
El cantante afirmó que esa situación lo afectó porque había familias presentes en el evento. En el texto se refirió a “abuelas y niños” y defendió el enojo que manifestó frente a la audiencia.
“No hay nada que me moleste más que violentar a abuelas y niños, mi ira fue justificada”, señaló en la publicación.
La imagen compartida por el artista incluyó una fotografía tomada durante uno de sus conciertos. Syntek aparecía frente a un micrófono, con su teclado y un vestuario negro decorado con estrellas doradas.
El mensaje combinó una defensa de su actuación con el anuncio de un alejamiento. El músico escribió que amaba a México y prometió volver, aunque planteó que la distancia sería necesaria para su bienestar personal.
“Te amo, te prometo volver con excelentes noticias”, agregó el cantante. La publicación no incluyó mayores detalles sobre los planes profesionales que desarrollaría fuera del país.
La segunda parte de su mensaje mantuvo un tono de reproche hacia quienes cuestionaron su comportamiento. El artista sostuvo que buscaría un sitio donde entendieran el idioma español.
“Si no entienden español, buscaré algún lugar donde sí lo hablen”, publicó Syntek.
Hasta ese momento, el cantante no informó si cancelaría conciertos, modificaría compromisos de trabajo o realizaría actividades fuera de México. Su publicación se limitó a expresar que tomaría distancia del país.
La falta de precisiones mantuvo la conversación activa en redes sociales. Mientras algunos internautas debatieron las razones de su enojo, otros se enfocaron en el alcance de su anuncio.