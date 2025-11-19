Anuncia Alizée su regreso a México

Hay artistas que sobreviven no sólo por sus canciones, sino por la estética, la actitud y el momento histórico que encarnaron. Entre ellos, pocos resultan tan reconocibles y tan entrañables para toda una generación como Alizée, la cantante francesa que a inicios de los años 2000 se volvió omnipresente en México.
Hoy, veinte años después de aquel boom, la cantante de 41 años anunció su regreso a la Ciudad de México. Alizée se presentará en el centro de espectáculos La Maraka de la CDMX el 29 de mayo de 2026.
Proveniente de la era en la que reinaba el mp3, Alizée sorprendió a sus fans mexicanos al anunciar que se presentará en el centro de espectáculos La Maraka, de la Ciudad de México, el 29 de mayo de 2026.
Este evento también contará con la participación de Jon & Jo, ex integrantes de S Club 7 (grupo británico creador por Simon Fuller, la mente detrás de las Spice Girls y el reality American Idol), señala quien.com
El anuncio del concierto de Alizée en la CDMX en mayo de 2026 fue una sorpresa para los fans de la cantante que, sin importar el paso del tiempo, conservan el recuerdo de las canciones y, sobre todo, de las imágenes con las que la intérprete francesa los conquistó en los primeros años 2000.
Descubierta en 1999 en el concurso televisivo Graines de Star, Alizée llamó la atención de la cantante Mylène Farmer y del compositor Laurent Boutonnat, quienes la convirtieron en su protegida artística.
El resultado fue un debut impecable: Gourmandises (2000), un disco que combinó electro-pop, sensualidad calculada y una estética que parecía salida de un filme francés de los sesenta. De ese álbum surgió “Moi... Lolita”, el sencillo que conquistó Europa y luego América Latina.
Sin embargo, la fama de Alizée en México se consolidó gracias a la canción J’en ai marre, incluida en su álbum Mes Courants Électriques...(2003), y una grabación en la que la cantante realiza un baile mezcla de sensualidad e inocencia (conocido en el país como “El baile del pescadito”) que, distribuido en gran medida por la piratería mexicana, la posicionó como a ninguna otra cantante francesa en muchos años.
Después llegaron etapas de experimentación musical y destacan en su discografía los álbumes Une Enfant du Siècle (2010) y 5 (2013), en los que demostró su versatilidad interpretativa en el género de la canción francesa).
A sus 41 años, Alizée vive en Córcega —la isla donde nació— con su esposo, el bailarín Grégoire Lyonnet, y sus dos hijas, Annily Chatelain (de su primer matrimonio) y Maggy Lyonnet, a quien tuvo con su actual esposo.