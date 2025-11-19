Anuncia Alizée su regreso a México

Hay artistas que sobreviven no sólo por sus canciones, sino por la estética, la actitud y el momento histórico que encarnaron. Entre ellos, pocos resultan tan reconocibles y tan entrañables para toda una generación como Alizée, la cantante francesa que a inicios de los años 2000 se volvió omnipresente en México. Hoy, veinte años después de aquel boom, la cantante de 41 años anunció su regreso a la Ciudad de México. Alizée se presentará en el centro de espectáculos La Maraka de la CDMX el 29 de mayo de 2026.

Este evento también contará con la participación de Jon & Jo, ex integrantes de S Club 7 (grupo británico creador por Simon Fuller, la mente detrás de las Spice Girls y el reality American Idol), señala quien.com El anuncio del concierto de Alizée en la CDMX en mayo de 2026 fue una sorpresa para los fans de la cantante que, sin importar el paso del tiempo, conservan el recuerdo de las canciones y, sobre todo, de las imágenes con las que la intérprete francesa los conquistó en los primeros años 2000.