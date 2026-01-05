Anuncia Ana Bárbara que se dará un descanso de la música este 2026

La intérprete explicó que la pausa responde a una necesidad personal y familiar, en un momento en el que su carrera se mantiene vigente y activa.

La decisión fue compartida tras su participación en el evento “Feliz 2026”, según lo retomado por Infobae, realizado en Times Square, Nueva York, donde ofreció una de las presentaciones más relevantes de su carrera reciente.

Después de más de tres décadas de trayectoria, la cantante mexicana Ana Bárbara anunció que se retirará de manera temporal de la música este 2026.

La despedida temporal de los escenarios ocurrió el 31 de diciembre, cuando Ana Bárbara se presentó ante más de un millón de personas en Times Square, señala elimparcial.com

Con esta actuación, la cantante se sumó a la lista de artistas internacionales que han encabezado ese escenario, entre ellos Madonna y Paul McCartney. Horas después del concierto, la artista confirmó que ese show marcó el cierre de una etapa profesional antes de hacer una pausa en su carrera musical.

En entrevista con la cadena Univision, la intérprete de Bandido explicó los motivos de su decisión. Señaló que se tomará un descanso porque su “alma y corazón” lo necesitan, aludiendo a una carga emocional acumulada tras años de trabajo continuo.

Además, subrayó que su prioridad será su familia, en especial sus hijos, con quienes busca pasar más tiempo y fortalecer la convivencia, luego de un periodo de intensa actividad profesional.

El anuncio llega cuando Ana Bárbara atraviesa un punto alto de su carrera. Durante 2025, mantuvo presencia constante en radio y plataformas digitales gracias a un sencillo colaborativo con Carlos Rivera, que se colocó entre los temas más escuchados.

La cantante aclaró que no se trata de un retiro definitivo, sino de una pausa necesaria para atender aspectos personales antes de retomar su actividad artística.

La noticia generó reacciones divididas entre sus seguidores. Mientras algunos expresaron apoyo a su decisión, otros manifestaron preocupación por su ausencia de los escenarios.

Ante ello, Ana Bárbara reiteró que este periodo es clave para su bienestar personal y emocional, y que la pausa le permitirá cerrar un ciclo tras un año marcado por compromisos laborales y presentaciones internacionales.

Ana Bárbara, cuyo nombre real es Altagracia Ugalde Motta, inició su carrera a mediados de los años noventa y se consolidó como una de las figuras centrales de la música regional mexicana. A lo largo de más de 30 años, ha lanzado canciones que se mantienen vigentes en el repertorio del género, como Lo Busqué, La Trampa, Loca y Bandido.