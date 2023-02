“Escuché tantas veces que era imposible, quería demostrar que no lo era, que alguien puede hacer esto”, compartió. Larissa de Macedo Machado, nombre real de Anitta, dijo que las aseveraciones de que no podía destacar en el mercado estadounidense no las compartía, sencillamente, no podía aceptarlo.

El tema Versions of me la catapultó al mercado estadounidense, y Envolver fue la canción que conectó de forma masiva con las audiencias anglosajonas y latinas del país, lo que le ha valido el reconocimiento masivo y de la crítica musical. A pesar de que no ganó el grammy, la brasileña ya tiene planes futuros para su carrera.