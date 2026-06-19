Anuncia Anne Hathaway su tercer embarazo

“Bebé, soy tuyo x”, compartió la actriz en la publicación que despertó una ola de felicitaciones por parte de colegas y admiradores.

La protagonista de El diablo viste a la moda compartió la feliz noticia a través de un video en el que presume un embarazo que a juzgar por el tamaño el baby bump, se encuentra en el segundo trimestre,

Sin duda, una noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores y que llega en uno de los momentos más sólidos de su carrera y vida personal.

Genovia tendrá un nuevo príncipe o princesa, pues Anne Hathaway , la protagonista de la historia, anunció que está esperando a su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman, a los 43 años.

Aunque Hathaway siempre ha sido reservada respecto a su vida privada, en varias ocasiones ha hablado abiertamente sobre los desafíos que enfrentó para convertirse en madre y sobre la importancia que tiene su familia en su vida, señala quien.com

La actriz y el productor Adam Shulman, casados desde 2012, son padres de Jonathan y Jack, y ahora se preparan para dar la bienvenida a un nuevo integrante.

A lo largo de los años, Anne Hathaway ha sido transparente sobre las dificultades que pueden acompañar la maternidad. En el pasado, la actriz habló sobre los problemas de fertilidad que experimentó y expresó su empatía hacia las mujeres que atraviesan procesos similares.

“Para todas las personas que pasan por infertilidad y problemas de concepción, sepan que ninguno de mis embarazos fue una línea recta”, escribió en una publicación en la que habló de sus dificultades y que generó miles de mensajes de apoyo.

Aunque suele mantenerse lejos de los reflectores, Adam Shulman ha sido uno de los grandes pilares en la vida de Anne Hathaway. La actriz conoció al productor y diseñador de joyas en 2008, y cuatro años después se casaron en una íntima ceremonia en California.

Desde entonces, han formado una de las parejas más discretas y sólidas de Hollywood, alejados del escándalo y enfocados en su familia.

Además de ser actor y productor, Shulman es cofundador de la firma de joyería James Banks Design y ha trabajado junto a Hathaway en algunos proyectos cinematográficos, como Song One (2014), que ambos produjeron.

Padres de Jonathan y Jack, la pareja se prepara ahora para dar la bienvenida a su tercer hijo, consolidando una historia de amor que ya supera los 15 años.