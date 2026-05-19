Anuncia AQUA su separación definitiva

La famosa banda de dance-pop eurodance Aqua, reconocida a nivel internacional por su histórico éxito mundial Barbie Girl, anunció de manera oficial su separación definitiva a través de sus redes sociales. El trío integrado por Lene Nystrøm, René Dif y Søren Rasted confirmó el cierre de su etapa como agrupación en vivo, señalando que toman la decisión en un momento óptimo para “proteger” el legado y la historia que construyeron juntos. Los integrantes compartieron un emotivo mensaje dirigido a sus seguidores globales, destacando que el fin de la banda se da en los mejores términos posibles, detalla elimparcial.com

AQUA announces they are disbanding after almost 30 years.



They are the group behind ‘Barbie Girl.’ pic.twitter.com/L5b1oG5Pj8 — Pop Base (@PopBase) May 18, 2026

“Para nosotros, este se siente como el momento adecuado para decir adiós; mientras los recuerdos siguen siendo fuertes y mientras el amor por la música, nuestra historia y el cariño mutuo permanecen intactos. Amor sin fin: Lene, René y Søren”. El grupo enfatizó que tras una trayectoria llena de logros que superaron sus propias expectativas, prefieren retirarse de los escenarios para salvaguardar el cariño mutuo y la identidad de la agrupación. La agrupación marcó una época en la industria musical gracias a una propuesta visual sumamente colorida, ritmos enérgicos y letras lúdicas.