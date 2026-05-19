Anuncia AQUA su separación definitiva

La famosa banda de dance-pop eurodance Aqua, reconocida a nivel internacional por su histórico éxito mundial Barbie Girl, anunció de manera oficial su separación definitiva a través de sus redes sociales.
El trío integrado por Lene Nystrøm, René Dif y Søren Rasted confirmó el cierre de su etapa como agrupación en vivo, señalando que toman la decisión en un momento óptimo para “proteger” el legado y la historia que construyeron juntos.
Los integrantes compartieron un emotivo mensaje dirigido a sus seguidores globales, destacando que el fin de la banda se da en los mejores términos posibles, detalla elimparcial.com
AQUA announces they are disbanding after almost 30 years. They are the group behind ‘Barbie Girl.’ pic.twitter.com/L5b1oG5Pj8— Pop Base (@PopBase)
May 18, 2026
AQUA announces they are disbanding after almost 30 years. They are the group behind ‘Barbie Girl.’ pic.twitter.com/L5b1oG5Pj8
“Para nosotros, este se siente como el momento adecuado para decir adiós; mientras los recuerdos siguen siendo fuertes y mientras el amor por la música, nuestra historia y el cariño mutuo permanecen intactos. Amor sin fin: Lene, René y Søren”.
El grupo enfatizó que tras una trayectoria llena de logros que superaron sus propias expectativas, prefieren retirarse de los escenarios para salvaguardar el cariño mutuo y la identidad de la agrupación.
La agrupación marcó una época en la industria musical gracias a una propuesta visual sumamente colorida, ritmos enérgicos y letras lúdicas.
-Origen: La banda de origen danés-noruego se fundó originalmente en el año 1989.
-El Fenómeno de 1997: Alcanzaron el estrellato global con el lanzamiento del sencillo Barbie Girl, tema que definió el Pop de finales de la década de los 90.
-La Polémica con Mattel: El éxito de la canción estuvo acompañado de una famosa batalla legal, luego de que la empresa de juguetes Mattel demandara al grupo por el uso de la marca y el concepto de la muñeca Barbie.
-Historial de Rupturas: Tras el impacto de su álbum debut, el grupo se separó por primera vez en 2001. Posteriormente, concretaron un regreso en 2007, manteniendo reuniones esporádicas y giras de nostalgia hasta su adiós definitivo este año.
A lo largo de su carrera, Aqua logró posicionar múltiples sencillos en las listas de popularidad internacionales. Entre sus canciones más emblemáticas destacan Barbie Girl, Doctor Jones, Turn Back Time, Around the World, My Oh My y Cartoon Heroes.