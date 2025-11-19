Anuncia Ariana Grande la que podría su última gira de conciertos

Ariana Grande, actualmente concentrada en su papel en Wicked: For Good, sorprendió a sus fans al revelar que su próxima gira, Eternal Sunshine Tour, podría ser la última por mucho tiempo.

La artista, que ha priorizado la actuación y nuevos proyectos creativos, confirmó durante el podcast Good Hang con Amy Poehler que no tiene planes concretos de regresar a giras tan grandes después de 2026.

“Va a ser precioso y estoy muy agradecida por ello; creo que por eso lo hago, porque pienso: ‘Un último gran espectáculo’. Por ahora”, señaló Ariana Grande, explicando que esta gira busca ser más íntima y personal, una experiencia especial para sus seguidores sin la presión de las grandes producciones anteriores.

Aunque Ariana no compartió más detalles sobre su próxima gira, pero enfatizó que esta sería su última aparición como estrella del pop, detalla quien.com