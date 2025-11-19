Anuncia Ariana Grande la que podría su última gira de conciertos

Ariana Grande, actualmente concentrada en su papel en Wicked: For Good, sorprendió a sus fans al revelar que su próxima gira, Eternal Sunshine Tour, podría ser la última por mucho tiempo.
La artista, que ha priorizado la actuación y nuevos proyectos creativos, confirmó durante el podcast Good Hang con Amy Poehler que no tiene planes concretos de regresar a giras tan grandes después de 2026.
“Va a ser precioso y estoy muy agradecida por ello; creo que por eso lo hago, porque pienso: ‘Un último gran espectáculo’. Por ahora”, señaló Ariana Grande, explicando que esta gira busca ser más íntima y personal, una experiencia especial para sus seguidores sin la presión de las grandes producciones anteriores.
Aunque Ariana no compartió más detalles sobre su próxima gira, pero enfatizó que esta sería su última aparición como estrella del pop, detalla quien.com
“No quiero decir nada definitivo. Lo que sí sé es que estoy muy emocionada de hacer esta pequeña gira, pero creo que puede que no vuelva a suceder en muchísimo tiempo”, dijo.
La cantante explicó que su enfoque ahora está en diversificar su carrera. Además de la música, Grande se concentra en la actuación y el teatro musical, destacando su participación en Wicked: For Good, que refleja su intención de explorar nuevas facetas creativas y personales.
El Eternal Sunshine Tour marcará su regreso a los escenarios tras seis años de ausencia desde su última gran gira en 2019. Al centrarse en su trayectoria profesional, la cantante señaló que se siente mucho más conectada con ella misma desde que empezó a explorar oportunidades fuera de su música.
“Pasé muchísimo tiempo dedicándome exclusivamente a la música pop, pero crecí siendo una chica a la que le encantaba el teatro musical y la comedia. Así que creo que lo mejor para mi alma, para mi arte y para lo que me estoy entregando a mí misma, es perseguir aquello que siento que es correcto en este momento”, dijo.
Por otra parte, recientemente se anunció que Ariana Grande regresará al universo cinematográfico de Ryan Murphy en la temporada 13 de American Horror Story. Además, está previsto que protagonice la próxima película de Ben Stiller, Focker-In-Law.