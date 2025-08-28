Anuncia Ariana Grande las fechas de su gira Eternal Sunshine Tour 2026

La espera terminó, Ariana Grande volverá a los escenarios en 2026 con su tan esperado Eternal Sunshine Tour, su primera gira mundial en siete años.
La cantante compartió en Instagram la lista de fechas iniciales, que incluyen nueve ciudades de Norteamérica y una residencia especial de cinco noches en Londres, Inglaterra, dejando fuera de esta lista a México.
En la publicación, Ariana reveló que las preventas en Norteamérica comenzarán el 9 de septiembre y las ventas generales el día 10. Para Londres, la preventa será el 16 de septiembre y la venta oficial el 18 de septiembre, con los conciertos programados en The O2 Arena, señala elimparcial.com
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande)
Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande)
De acuerdo a sus redes sociales, las fechas confirmadas del Eternal Sunshine Tour 2026 son las siguientes.
-Oakland: 6 y 9 de junio Oakland Arena
-Los Ángeles: 13 y 14 de junio (Kia Forum)
-Austin Texas: 17 y 19 de junio (Moody Center)
-Sunrise Florida: 24 y 26 de junio (Amerant Bank Arena)
-Atlanta: 30 de junio y 2 de julio (State Farm Arena)
-Brooklyn: 6, 9, 12, 13, 16 y 18 de julio (Barclays Center)
-Boston: 22 y 24 de julio (TD Garden)
-Montreal: 28 y 30 de julio (Bell Centre)
-Chicago: 3 y 5 de agosto (United Center)
-Londres: 15, 16, 19, 20 y 23 de agosto (The O2)
El anuncio llega luego de una pausa prolongada en la que Ariana se enfocó en proyectos cinematográficos, incluyendo su papel como Glinda en la película Wicked: For Good.
Su último tour, Sweetener World Tour, concluyó en diciembre de 2019, y desde entonces la artista había insinuado que los escenarios tendrían que esperar.
El álbum Eternal Sunshine, lanzado en 2024 y número uno en Billboard 200, es la base de este nuevo tour que promete ser uno de los más esperados del próximo año.
Con esta gira, Ariana Grande confirma que, pese a su éxito en el cine, la música y el contacto con sus fans en vivo siguen siendo parte fundamental de su carrera.