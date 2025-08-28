Anuncia Ariana Grande las fechas de su gira Eternal Sunshine Tour 2026

La espera terminó, Ariana Grande volverá a los escenarios en 2026 con su tan esperado Eternal Sunshine Tour, su primera gira mundial en siete años.

La cantante compartió en Instagram la lista de fechas iniciales, que incluyen nueve ciudades de Norteamérica y una residencia especial de cinco noches en Londres, Inglaterra, dejando fuera de esta lista a México.

En la publicación, Ariana reveló que las preventas en Norteamérica comenzarán el 9 de septiembre y las ventas generales el día 10. Para Londres, la preventa será el 16 de septiembre y la venta oficial el 18 de septiembre, con los conciertos programados en The O2 Arena, señala elimparcial.com