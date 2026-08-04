Anuncia Ariana Grande su retiro de la vida pública

“El anuncio que se hizo ayer no fue una reacción impulsiva. Es algo que planeé”, declaró la cantante. También reveló que tomó esa decisión mucho antes de hacerla pública: “Lo planeé en secreto hace mucho tiempo”.

En medio de su espectáculo, Ariana Grande explicó que este paso forma parte de un plan que había preparado desde hace tiempo.

Frente a miles de asistentes, dejó claro que su decisión no fue impulsiva ni está relacionada con las críticas que ha recibido en los últimos meses por su físico y su estado de salud.

Durante su primer concierto en el United Center de Chicago, Ariana Grande habló por primera vez después de que se diera a conocer que, al finalizar el Eternal Sunshine Tour , se tomará un descanso de la vida pública.

Durante el mismo discurso, la artista aprovechó para desmentir que los comentarios sobre su cuerpo o el escrutinio al que ha sido sometida hayan afectado su experiencia sobre el escenario, señala quien.com

“No importa qué ruidos existan ahí fuera, nada podrá distorsionar mi realidad ni ser más real para mí, ni menos real, que este amor que compartimos”.

Grande describió la gira como una de las experiencias más importantes de su carrera y agradeció el apoyo que ha recibido de sus seguidores en cada concierto: “Ha sido una de las experiencias más sanadoras, hermosas, acertadas y especiales de mi vida”.

Antes de continuar con su setlist, la intérprete de 7 Rings dedicó unas palabras al público: “Me sentí bien. Ojalá las palabras bastaran para expresar cuánto te amo”.

Horas antes del concierto, la cantante también compartió un mensaje en Instagram Stories para expresar su entusiasmo por reencontrarse con sus fans. “¡Nos vemos esta noche, mis amores! ¡No puedo esperar y los quiero mucho!”.

El regreso de Ariana Grande a los escenarios ocurrió apenas unos días después de que su representante confirmara que la cantante hará una pausa de la vida pública una vez que concluya el Eternal Sunshine Tour en septiembre.

De acuerdo con su equipo, la intérprete desea terminar la gira “sana y feliz” antes de alejarse temporalmente del trabajo y de las apariciones públicas luego del constante escrutinio sobre su imagen y su salud.

“Ariana se alejará temporalmente de la vida pública tras finalizar la gira Eternal Sunshine”. Y agregó: “Está deseando terminar la gira por todo lo alto, sana y feliz, y luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que la han sometido a un escrutinio público constante e incesante. Esta gira ha sido una experiencia maravillosa para ella. Adora a sus fans y ha disfrutado muchísimo cada minuto”.

Además, recientemente se confirmó que ya no formará parte de la reposición de Sunday in the Park with George en el West End de Londres, proyecto en el que compartiría escenario con Jonathan Bailey.

Sin embargo, Ariana continuará con los últimos conciertos de su gira, que incluyen presentaciones en Chicago y una residencia de diez fechas en el O2 Arena de Londres, donde pondrá punto final a esta etapa de su tour.