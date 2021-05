$!Anuncia Banda MS que estrenará dueto musical con Thalía

Desde luego que Sergio Lizárraga, Oswaldo Silvas y Alan Ramírez, quienes ofrecieron la rueda de prensa, no tenían pensado hablar sobre este dueto que se viene con Thalia, pero la prensa los empezó a cuestionar dado a que en las plataformas de streaming como Spotify e Itunes ya se encuentra parte del disco de la cantante mexicana, y ahí aparece el nombre del tema, Tu boca , y claramente dice que es a dueto con ellos, aunque este tema aún no está disponible, solo se puede pre ordenar, hasta la fecha de su estreno, que aún no se revela.

Por su parte, Alan dijo que el ya tuvo comunicación con ella, pues fue la misma Thalia quien le envió un mensaje a través de Instagram para presentarse, hecho que lo tomó por sorpresa.

“Yo tuve el privilegio de me mandara un mensaje (Thalía) presentándose, bueno me puso que era un gusto conocerme ahí de perdida en Instagram, a la primera me quedé sin palabras por recibir un mensaje de Thalíaa, una persona a la cual admiro, respeto mucho, me dijo que pronto nos íbamos a ver”, dijo Alan Ramírez, vocalista de la banda.

No entraron mucho en detalles, solo dijeron que están en la plantación del video, pero que aún no tienen una idea en concreto, tampoco revelaron la fecha de estreno de este sencillo, pero se sabe que forma parte del disco DesAmorfosis, de Thalía, que hasta la fecha ha estrenado cuatro sencillos, entre ellos Mojito y Tick Tock.

Dueto con Nodal

Banda Ms ha sido muy cuidadosa con los duetos que ha hecho, incluso se tardó varios años en hacer colaboraciones, pero parece que este último par de años se dio barra libre, pues han sido varios los duetos que ha estrenado, tan solo en última disco Positivo, incluyó duetos con Carlos Rivera, Natalia Jiménez, Espinoza Paz y Joss Favela.

Sin contar sus duetos más exitosos, que son Qué maldición junto a Snoop Dogg, y La casita junto a Los 2 de la S, sin embargo, un nuevo dueto se avecina y es con Christian Nodal, que es quizá el cantante más influyente del regional mexicano de los últimos tiempos.

Durante la rueda de prensa, Noroeste le preguntó detalles sobre este tema, a manera de broma Walo dijo que la Banda MS es muy cuidadosa con revelar los duetos antes de que se estrenen, pero que al parecer los otros artistas no, pues fue el mismo Nodal quien hace un par de semana dio a conocer el dueto en sus redes sociales.

Por su parte, Sergio Lizárraga dijo que no saben cuándo se estrenará este dueto, pues formará parte de un disco del cantante sonorense, por lo que es su decisión este estreno, sin embargo, dijo que es un gran tema, y que tiene la corazonada de que va a ser un exitazo.

Entre otros detalles, Sergio adelantó que este mes la banda viajará a Estados Unidos para hacer una serie de conciertos como parte de su Tour Positivo, y que en algunos de ellos estará como invitada Natalia Jiménez, con quien estrenaron el dueto Qué bueno es tenerte.

Lizárraga adelantó que para este nuevo tour preparan un show diferente, que reflejará los inicios de la agrupación hasta estos días.