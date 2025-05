Anuncia Barbra Streisand nuevo álbum de duetos

La intérprete de What kind of fool compartió un video de Instagram con fotografías de algunas de sus colaboraciones más emblemáticas, como Frank Sinatra o Céline Dion, al mismo tiempo que mostró algunos nuevos rostros.

Por medio de redes sociales, Barbra Streisand ha sorprendido a todos sus fanáticos y aficionados de la música al anunciar su primer álbum en siete años, titulado The Secret Of Life: Partners, Volume Two , el cual será un proyecto enfocado en colaboraciones.

“Siempre he amado cantar duetos con artistas talentosos. Me inspiran de formas únicas y diferentes.. ¡y hacen de nuestro tiempo en el estudio una alegría Mi nuevo álbum The Secret Of Life: Partners, Volume Two me dio la oportunidad de trabajar y jugar con algunos de mis viejos amigos, compañeros de discográfica, y nuevos artistas también”, detalló la legendaria cantante.

Entre los duetos anunciados se encuentran Hozier, Paul McCartney, Sam Smith, Bob Dylan, Laufey, Tim McGraw, James Taylor, Sting, Josh Groban, Seal, e incluso una colaboración doble con nadie más y nadie menos que Ariana Grande y Mariah Carey, detalla elimparcial.com

Streisand añadió que admira a cada uno de los artistas invitados en su nuevo álbum y que espera que “disfruten escuchar nuestras colaboraciones tanto como yo disfruté grabarlas con todos mis compañeros maravillosos”.

El disco será lanzado el próximo 27 de junio y está siendo promocionado como una secuela de su exitoso proyecto “Partners” de 2014.