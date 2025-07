Anuncia Belinda cover de ‘Frijolero’, canción de Molotov

Por medio de una publicación en el Instagram de Warner Music México se compartió el adelanto del cover de Frijolero, en donde también se confirmó la colaboración de la rapera estadunidense Snow Tha Produc, señala milenio.com

El tema es una crítica social y política que exponen la forma en la que muchos mexicanos han denunciado que son tratados en Estados Unidos.

Desde su lanzamiento, Frijolero generó gran revuelo e incluso Molotov le dedicó el tema a Donald Trump antes de que fuera presidente, con el objetivo de reflejar la inconformidad y descontento que vive el pueblo mexicano en el extranjero.

“El clásico de Molotov como nunca lo imaginaste. Ya puedes pre-guardar Frijolero, de Belinda y Snow Tha Product”, escribió Warner Music México.

El video de Warner Music México, a 16 horas desde que fue compartido, ya sumó más de 64 mil me gusta y casi dos mil comentarios.

La noticia obviamente generó muchas reacciones, dejando comentarios donde los fans e ven sorprendidos por esta noticia. “El clásico de @molotovbanda como nunca lo imaginaste”, “Beli, Reinota, siempre has llevado a México en alto, con orgullo y nunca has perdido una oportunidad de cantar esta canción como protesta. Nadie la merece más que tú”, “Beli no deja de sorprendernos”, “Años esperando esta colaboración entre Molotov y Belinda”, “Patrona Pop”, “Esto es tan ICONIC, no puedo creer que pase siempre soñé escuchar a Beli cantando está canción”, entre otros comentarios.