Anuncia Belinda que se mudará a España y dejará México

No se ha dado a conocer dónde se transmitirá la serie biográfica de Carlota de Habsburgo, sin embargo este es sólo el primer proyecto en el que la cantante y actriz estará involucrada en 2026.

“Me voy a España seis meses, dos meses a Colombia, o sea, literalmente van a ser entre siete y ocho... es un proyecto muy ambicioso”, dijo la intérprete de Heterocromia a Ventaneando.

Parecía una mala noticia para los fanáticos de Belinda por el anuncio de su mudanza de México, sin embargo este paso es sólo el necesario para que la estrella de Mentiras, La Serie continúe trabajando debido a que grabará su nuevo proyecto en España y Colombia.

Antes de viajar, la intérprete realizará ocho funciones especiales de Mentiras: El Musical en octubre, los días 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 12, en el Centro Cultural Teatro 1, junto a la estación del Metro Cuauhtémoc en CDMX.

Belinda también comentó que extrañará el país y que se encuentra emocionada por los proyectos que se vienen: “Habrá música, serie y conciertos”, dijo debido al éxito que resultó su álbum Indómita.

Por lo que se centrará en crear nueva música, destacando por colaboraciones con Sebastián Yatra, Kenia Os y otras personalidades cuyos nombres aún no reveló, pero aseguró son importantes en la industria, señala vanguardia.com

Se trata de una bioserie histórica inspirada en la vida de Carlota de Habsburgo, producida por Sony Pictures Televisión. El proyecto narrará la juventud de la emperatriz y el deterioro mental que sufrió tras la ejecución de su esposo, Maximiliano de Habsburgo.

Belinda dará vida al personaje principal, aunque todavía se desconocen detalles sobre la plataforma de transmisión y la fecha de estreno.

Los últimos trabajos actorales de Belinda recibieron críticas positivas: como “Daniela” en Mentiras, La Serie de Amazon Prime, y como Paola Durante en ¿Quién lo mató?, también para la misma plataforma de streaming.