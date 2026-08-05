Anuncia Brandon Flowers, vocalista de The Killers, posible retiro de la música

Lejos de anunciar una despedida definitiva, el vocalista describió un proceso de introspección en el que el éxito profesional ya no representa necesariamente la medida de la felicidad.

El cantante y compositor estadounidense de 45 años confesó que atraviesa un momento de reflexión personal en el que se pregunta cuánto tiempo más desea mantenerse sobre los escenarios, una inquietud que surge mientras prepara el lanzamiento de Thrasher , su tercer álbum como solista.

Fans de The Killers, atención: Brandon Flowers reconoció que, por primera vez, contempla seriamente la posibilidad de retirarse de la música.

En una entrevista con The Sunday Times, retomada por People, Brandon Flowers explicó que con frecuencia se pregunta: “¿Cuánto tiempo más quiero hacer esto?”.

El músico originario de Las Vegas admitió que atraviesa una etapa de dudas personales y profesionales que lo han llevado a replantearse el rumbo de su carrera, señala quien.com

Ahora que prepara el lanzamiento de un nuevo álbum como solista, señaló que las giras se han vuelto cada vez más exigentes físicamente.

Incluso dijo que suele enfermarse después de largos periodos de conciertos, una situación que ha influido en su manera de valorar el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar.

Aunque todavía disfruta la conexión con el público y reconoce la emoción que produce actuar en vivo, también confesó que busca un sentido más profundo fuera de la industria musical.

Esa búsqueda, explicó, ha cobrado mayor fuerza durante la elaboración de su nuevo proyecto discográfico, titulado Thrasher, que se lanzará el 21 de agosto.

Uno de los aspectos más personales de la entrevista en la que Brandon Flowers puso sobre la mesa la posibilidad de alejarse de la música tiene que ver directamente con su papá.

Brandon explicó que ve en él una felicidad que no depende del dinero ni del reconocimiento público. Esa comparación lo hizo cuestionarse si la fama y el éxito alcanzados con The Killers realmente representan la plenitud que imaginó durante su juventud.

El cantante comentó que esa reflexión ha influido directamente en las canciones de Thrasher, un álbum inspirado en sus raíces familiares, la vida en Utah y la música country y western que escuchaba durante su infancia.