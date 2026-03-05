$!Anuncia Bruno Mars su regreso a México con su ‘The Romantic Tour’

A la lista de conciertos 2026 en México se suma uno de los exponentes pop más importantes de los últimos años: el cantante Bruno Mars, quien llega no con una, ni con dos, sino cuatro fechas en la Ciudad de México como parte de su gira The Romantic Tour. Tal como ocurrió con bandas como BTS, habrá una venta especial para fans, que tendrá lugar antes de la venta general. En esta ocasión, quedan fuera las preventas bancarias. A finales de 2026, el cantante ganador del GRAMMY con el tema Die With A Smile junto a Lady Gaga tiene una parada extensa de The Romantic Tour en México, tras un largo recorrido por Estados Unidos y Canadá.

Bruno Mars viene a México los próximos 3, 4, 7 y 8 de diciembre, cerrando así el masivo recorrido de 2026 con el que inicia el 10 de abril en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, detalla elfinanciero.com El Estadio GNP Seguros es la sede que recibirá a su ‘padrino de inauguración’, pero ahora como parte de la gira que el intérprete de When I was your man preparó para este año. Las personas interesadas en asistir a los conciertos de Bruno Mars en la Ciudad de México pueden acceder a una venta especial para fans, que permite comprar boletos antes que el público en general. Para participar en esta etapa es necesario realizar un registro en Ticketmaster, ya que el acceso a la preventa está vinculado directamente a la cuenta del usuario con la que se vayan a adquirir las entradas.