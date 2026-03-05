$!Anuncia Bruno Mars su regreso a México con su ‘The Romantic Tour’

A la lista de conciertos 2026 en México se suma uno de los exponentes pop más importantes de los últimos años: el cantante Bruno Mars, quien llega no con una, ni con dos, sino cuatro fechas en la Ciudad de México como parte de su gira The Romantic Tour.
Tal como ocurrió con bandas como BTS, habrá una venta especial para fans, que tendrá lugar antes de la venta general. En esta ocasión, quedan fuera las preventas bancarias.
A finales de 2026, el cantante ganador del GRAMMY con el tema Die With A Smile junto a Lady Gaga tiene una parada extensa de The Romantic Tour en México, tras un largo recorrido por Estados Unidos y Canadá.
Una publicación compartida por 🇧🇷 BRASIL Bruno Mars (@brabrunomars)
Bruno Mars viene a México los próximos 3, 4, 7 y 8 de diciembre, cerrando así el masivo recorrido de 2026 con el que inicia el 10 de abril en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, detalla elfinanciero.com
El Estadio GNP Seguros es la sede que recibirá a su ‘padrino de inauguración’, pero ahora como parte de la gira que el intérprete de When I was your man preparó para este año.
Las personas interesadas en asistir a los conciertos de Bruno Mars en la Ciudad de México pueden acceder a una venta especial para fans, que permite comprar boletos antes que el público en general.
Para participar en esta etapa es necesario realizar un registro en Ticketmaster, ya que el acceso a la preventa está vinculado directamente a la cuenta del usuario con la que se vayan a adquirir las entradas.
El registro debe completarse a más tardar el lunes 9 de marzo a las 13:00 horas (hora local CDMX). A diferencia de otras preventas, en esta ocasión no se requiere un código especial: cualquier persona que complete el registro dentro del plazo puede ingresar a la venta exclusiva para fans.
Durante la preventa para fans, los horarios de acceso dependen de la fecha del concierto. Los boletos se liberarán en distintos momentos dentro de la misma jornada.
Preventa fans – miércoles 11 de marzo de 2026
3 y 4 de diciembre: boletos disponibles a partir de las 13:00 horas (hora local)
-7 y 8 de diciembre: boletos disponibles a partir de las 14:00 horas. (hora local).
En caso de que queden boletos disponibles después de la etapa exclusiva para fans, la venta general comenzará el jueves 12 de marzo de 2026 a través del sitio oficial www.ticketmaster.com.mx. En esta fase cualquier persona podrá intentar comprar entradas, sin necesidad de registro previo.