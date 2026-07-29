Anuncia BTS que no participará en los Grammy 2027

Lejos de celebrar esta nueva oportunidad, los siete integrantes del grupo explicaron que prefieren que su trabajo sea evaluado en las mismas categorías que cualquier otro artista, sin importar el idioma o la región de donde provenga su música.

La decisión llega poco después de que la Recording Academy confirmara la creación de una nueva categoría dedicada exclusivamente al pop asiático, un reconocimiento que incluirá producciones de géneros como el K-pop, el J-pop y el C-pop.

BTS sorprendió a la industria musical al anunciar que no presentará su música para ser considerada en los Premios Grammy 2027.

BTS anunció que no postulará su música para los premios GRAMMY de 2027, tras la decisión de la Academia de la Grabación de añadir una categoría enfocada en artistas asiáticos. “Esperamos que la música pueda ser escuchada y apreciada por sí misma, en lugar de ser diferenciada por... pic.twitter.com/rbWH9jdpD6

A través de un comunicado conjunto publicado en sus plataformas oficiales, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook señalaron que buscan que su música sea apreciada por su propuesta artística y no por el lugar donde fue creada o el idioma en el que interpretan sus canciones, señala elimparcial.com

Los integrantes expresaron que esperan que su trabajo pueda ser escuchado y valorado por lo que representa, sin quedar limitado por una clasificación regional.

Con ello, dejaron claro que su intención es competir en igualdad de condiciones con cualquier lanzamiento internacional, sin depender de categorías creadas específicamente para un mercado o una región.

Hace unas semanas, la Recording Academy anunció la incorporación del premio a Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, una categoría que busca reconocer el crecimiento global de géneros como el K-pop, el J-pop y el C-pop.

Por su trayectoria y alcance internacional, BTS era considerado uno de los principales favoritos para convertirse en el primer ganador de este reconocimiento.

Sin embargo, la decisión del grupo de no inscribirse ha sido interpretada como una postura sobre la manera en que la música debería ser evaluada en un mercado cada vez más globalizado.

La historia de BTS con la Academia de la Grabación ha estado marcada por varios momentos importantes. A lo largo de los últimos años, el grupo ha recibido nominaciones en categorías como Mejor Interpretación de Dúo o Grupo Pop y Mejor Video Musical.

Aunque sus lanzamientos han alcanzado cifras históricas de ventas, reproducciones y presencia internacional, el grupo aún no ha conseguido un premio Grammy. Esta situación ha dado pie a constantes discusiones entre los integrantes de ARMY, quienes durante años han cuestionado los criterios de selección y votación de la Academia.