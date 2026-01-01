Anuncia BTS su regreso con gira mundial y nuevo álbum

A casi cuatro años de haber hecho una pausa en los escenarios para hacer su servicio militar, BTS confirmó oficialmente la fecha de su regreso musical.

De acuerdo con Soompi, el medio especializado en la cultura pop coreana, los siete integrantes de BTS escribieron cartas personales para dar la bienvenida al Año Nuevo a los fans que mantuvieron su membresía en Weverse durante los últimos tres años. Junto a mensajes de agradecimiento, los miembros dejaron escrita una fecha clave: “2026.03.20”, una pista clara sobre el esperado regreso del grupo, mensajes a los que se podrán acceder a través de Weverse, su plataforma oficial.

El 2025 lo cerró BTS con un Live grupal en Weverse el 31 de diciembre, donde los integrantes reflexionaron sobre el año que terminaba y expresaron sus deseos para el futuro.

“Esperamos hacer un regreso seguro este año y que el álbum tenga un buen desempeño. Hagamos de BTS un gran éxito”, coincidideron.

El regreso de BTS pone punto final a la pausa grupal que se extendió por casi cuatro años, tiempo en que los miembros se enfocaron en proyectos individuales mientras cumplían con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El proceso comenzó en diciembre de 2022, cuando Jin fue el primer integrante en enlistarse, seguido por J-hope y, posteriormente, el resto del grupo. La espera concluyó oficialmente el 21 de junio de 2025, cuando Suga se convirtió en el último miembro en ser dado de baja, de acuerdo con infobae.com.

El anuncio oficial llegó este jueves, el regreso de BTS llevaba meses en preparación. Los integrantes comenzaron a hablar abiertamente de nueva música tras completar el servicio militar en junio de 2025.

En una transmisión en Weverse realizada el 1 de julio pasado, los siete miembros anunciaron conjuntamente que estaban trabajando en un nuevo álbum y una gira mundial. En ese momento, explicaron que el proyecto sería un disco grupal que reflejaría las ideas y experiencias de cada integrante.

RM también había adelantado el progreso del álbum en noviembre de 2025, cuando escribió en Weverse: “¡La música está saliendo muy bien! Todos están esforzándose. Por favor, espérenlo con entusiasmo”.

Más adelante, en un live del 6 de diciembre, confirmó que el proyecto estaba en una fase avanzada: “El álbum ya casi está aquí. De verdad está en camino. Ayer practicamos juntos también... Estamos filmando y practicando todos los días”.

Junto al álbum, BigHit Music confirmó que BTS emprenderá un tour mundial en 2026, desde Permission to Dance on Stage en 2022.

Si bien algunos reportes han sugerido que podría tratarse de la gira más grande de su carrera, BigHit Music aclaró que los detalles oficiales sobre fechas y números de conciertos aún están por confirmarse.

Durante anuncios previos, los integrantes ya habían expresado su entusiasmo por volver a los escenarios. “También estamos planeando una gira mundial junto con el nuevo álbum. Visitaremos a fans de todo el mundo, así que esperamos que estén tan emocionados como nosotros”, afirmaron en junio pasado.