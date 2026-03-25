Anuncia Camilo 14 conciertos en México, tras presentar su nueva gira mundial

La etapa mexicana incluye ciudades como Ciudad de México, Querétaro, León, Veracruz, Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, Hermosillo, Puebla, Tampico, Cancún, Mérida, Villahermosa y Acapulco entre fines de agosto y septiembre, detalla infobae.com

El cronograma del Camilo Worldwide Tour 2026, difundido a través del sitio oficial del artista, marca una serie de presentaciones que confirman su estatus global. En Europa, la gira inicia el 13 de junio en Tenerife y continúa con paradas en Londres, París, Milán, Dietikon, Berlín y Ámsterdam.

Camilo, seis veces ganador del Latin Grammy, se perfila como uno de los nombres más convocantes de la música latinoamericana contemporánea, y la gira refuerza esa posición en el escenario global.

El anuncio, divulgado por el equipo del artista colombiano, detalla que el tour se extenderá de junio a diciembre de ese año, comenzando en España y concluyendo en Colombia. En cada etapa del Camilo Worldwide Tour 2026 , la estrella presentará adelantos de su quinto álbum de estudio, previsto para lanzarse ese mismo año.

La próxima gira mundial de Camilo será la más ambiciosa de su trayectoria: en 2026 recorrerá más de 15 países, visitando Europa, México, Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica.

En la zona del Caribe y Estados Unidos, Camilo llegará a San Juan (Puerto Rico), Santo Domingo (República Dominicana), Miami, Orlando, Chicago y Nueva York durante octubre. Las presentaciones en Sudamérica comenzarán en Paraguay y continuarán por Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Ecuador, antes de su cierre definitivo el 12 de diciembre en Bogotá.

Millones de seguidores y récords de reproducción respaldan la proyección global de Camilo. En Spotify, Camilo suma 21.9 millones de oyentes mensuales, y su alcance en plataformas digitales supera los 121 millones de seguidores y más de 25 mil millones de reproducciones a nivel mundial.

Estos datos, informados por la organización del tour en el comunicado oficial, ilustran la magnitud internacional del cantante, que se ha consolidado como una de las voces centrales de la nueva generación de cantautores latinoamericanos.

Además de la gira mundial, el público podrá acceder anticipadamente a algunas de las canciones del quinto disco de estudio del artista, una iniciativa que apunta a fortalecer la conexión de Camilo con su base global de fans, conocida como La Tribu.

Este vínculo se ha construido sobre la filosofía artística del cantautor, quien promueve el Amor como Revolución, un concepto que atraviesa tanto su obra musical como el contacto directo con su audiencia en Latinoamérica, España y Estados Unidos.

El impacto de Camilo en el panorama musical se refleja también en la amplitud de sus colaboraciones. A lo largo de su carrera, el colombiano ha compartido producciones con figuras como Camila Cabello, Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Kapo, Vanesa Martín, Kany García, Ricardo Montaner, Nanpa Básico, Evaluna, Luis Cortés, Los Ángeles Azules, Elena Rose, Morat, entre otros.

A lo largo de los meses de gira, Camilo ofrecerá en vivo nuevos adelantos de su quinto álbum de estudio, que saldrá en 2026, lo que dará a sus fans la oportunidad de descubrir su nueva etapa musical antes de su lanzamiento formal.

La gira, según la información oficial recogida en www.camilolatribu.com/tour/, será una plataforma para reforzar la interacción con La Tribu, la comunidad de seguidores que acompaña todos los lanzamientos y conciertos del artista colombiano.