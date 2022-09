“Es una invitación que me hacía mucha ilusión. Que mi música pueda estar sumando una cuota de alegría, de colectividad a una celebración tan bonita como es el Mundial de Fútbol”, explicó el marido de Evaluna Montaner y padre de su hija Índigo sobre lo que sintió al recibir la invitación de Telemundo de realizar el tema especialmente para ellos y dar inicio al conteo de 60 días hasta la inauguración del mundial de fútbol que se disputará en dicha nación del 20 de noviembre al 18 de diciembre.

La canción debutará el 29 de septiembre en los Premios Billboard de la Música Latina 2022, que se llevarán a cabo en el Watsco Center de Miami, publicó peopleenespanol.com

“El Mundial siempre ha sido motivo de unión familiar, me acuerdo de estar con mi papá viendo los partidos y me acuerdo perfectamente cuáles fueron las canciones que me acompañaron en diferentes momentos de mi infancia en distintos mundiales entonces el hecho de que haya también personas vayan a estar conectándose con mis canciones a través de esta celebración del mundial me da mucha alegría”, explicó el autor de éxitos como Ropa cara o La pesadilla, y quien actualmente se encuentra realizando una gira internacional.