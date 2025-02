Anuncia cantante Yuridia su embarazo

Yuridia ha sorprendido a sus seguidores con una gran noticia. La cantante, quien se encuentra en plena gira por Estados Unidos, no solo experimentó el éxito de sus conciertos, sino que también aprovechó la ocasión para anunciar que está embarazada.

La artista, conocida por canciones como Amigos no por favor, compartió su alegría a través de un video en sus redes sociales, en el que no solo agradeció el apoyo de sus fanáticos por el sold out en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, sino que también reveló su embarazo.

En su video, Yuridia comienza expresando su asombro y gratitud por el éxito de su gira, la cual ha incluido varias presentaciones en Estados Unidos.

“Hola, amigos, soy Yuridia reportándome con todos ustedes desde la gira que estoy llevando en Estados Unidos. Bueno, les quería contar que ayer en la mañana me enteré de que ya están agotadas todas las entradas del concierto 360 que vamos a tener en la Plaza de Toros, todavía estoy procesando la notificación, no lo puedo creer”, comentó la cantante.

La cantante también expresó su agradecimiento hacia sus seguidores:

“Así que sólo tengo que decirles a todos que muchas gracias por todo su amor, por quererme tanto ya Diosito también por hacerme el paro en la vida”

Sin embargo, el momento más esperado llegó al final del video, cuando Yuridia reveló la noticia más importante de todas, está esperando un bebé. En la grabación, la cantante revela que está embarazada al mostrar un momento íntimo con su esposo, Matías Aranda, quien sostiene una prueba de embarazo.

“Por esta otra noticia que tenemos el Max y yo que, ahí viene Noa, ahí viene Noa, ¿verdad, Mati?” comentó la cantante, confirmando que se convertirá en madre nuevamente.