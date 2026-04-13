Anuncia Carín León concierto en el Madison Square Garden de Nueva York

El cantante de música regional mexicana Carín León anunció oficialmente su próximo concierto en el Madison Square Gardende Nueva York como parte de su gira “De Sonora, Para el Mundo” – North American Tour 2026.
La noticia fue confirmada por la propia arena a través de sus redes sociales, desatando emoción entre fans en Estados Unidos y México, de acuerdo con elimparcial.com.
“Carín León traerá el North American Tour 2026 a The Garden el 22 de junio. Regístrate para obtener acceso anticipado a la venta anticipada de artistas en carinleon.com”, publicaron en Instagram, donde también señala que los boletos saldrán a la venta general este viernes 17 de abril.
El concierto está programado para el próximo 22 de junio de 2026, con apertura de puertas a las 19:00 horas local y el concierto iniciando alrededor de las 20:00 horas (horarios que pueden ajustarse).
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Madison Square Garden (@thegarden)
Una publicación compartida por Madison Square Garden (@thegarden)
Este concierto forma parte de una ambiciosa gira por Norteamérica, donde el artista está llevando su sonido a escenarios cada vez más grandes, consolidándose como uno de los máximos exponentes del regional mexicano a nivel global.
No es la primera vez que Carín León pisa este escenario. En 2024 ya había logrado un lleno importante con su “Boca Chueca Tour”, pero esta nueva fecha confirma que su popularidad no solo se mantiene, sino que sigue creciendo.
Presentarse nuevamente en el Madison Square Garden es una señal clara de su impacto en el mercado internacional, especialmente en ciudades con gran comunidad latina como Nueva York.
Carín León ha acumulado en los últimos años premios como Latin Grammy y ha logrado posicionarse como uno de los artistas mexicanos más influyentes fuera del país.
Sus conciertos en arenas de Estados Unidos se han convertido en eventos de alta demanda.