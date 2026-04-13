Anuncia Carín León concierto en el Madison Square Garden de Nueva York

El cantante de música regional mexicana Carín León anunció oficialmente su próximo concierto en el Madison Square Gardende Nueva York como parte de su gira “De Sonora, Para el Mundo” – North American Tour 2026.

La noticia fue confirmada por la propia arena a través de sus redes sociales, desatando emoción entre fans en Estados Unidos y México, de acuerdo con elimparcial.com.

“Carín León traerá el North American Tour 2026 a The Garden el 22 de junio. Regístrate para obtener acceso anticipado a la venta anticipada de artistas en carinleon.com”, publicaron en Instagram, donde también señala que los boletos saldrán a la venta general este viernes 17 de abril.

El concierto está programado para el próximo 22 de junio de 2026, con apertura de puertas a las 19:00 horas local y el concierto iniciando alrededor de las 20:00 horas (horarios que pueden ajustarse).