Anuncia Carín León ‘La Cura Fest’, su primer festival de música en Hermosillo

Este festival nace con la intención de celebrar la música, las raíces y la identidad del noroeste de México, reuniendo a diferentes artistas en una misma tarde, con una producción de alto nivel y experiencias especiales.

La Cura Fest se llevará a cabo en Expogan Hermosillo, consolidando a la ciudad como uno de los puntos clave para los grandes espectáculos en el norte del país y marcando un nuevo capítulo en la carrera de León.

Lo que hace algunos meses Carín León había adelantado en diversas entrevistas hoy se convierte en una realidad, el 14 de marzo de 2026 Hermosillo será sede de La Cura Fest, el primer festival de música encabezado y organizado por el cantautor sonorense, con el que planea reunir a más de 40 mil personas en una sola fecha.

“Este festival es una forma de abrir el corazón y compartir lo que uno trae bien guardado, aquí mismo en mi tierra y con mi gente. Juntamos a pura raza que admiro y respeto, pa’ armar una fiesta donde la música se sienta libre, sin fronteras. Hermosillo ya pedía una noche así... pa’ agarrar la cura juntos y hacer ruido con el alma.” - Carín León.

La Cura Fest llegará a Hermosillo como un punto de encuentro para miles de fans que han seguido la trayectoria del artista y que ahora serán parte de una nueva etapa en su carrera, en la que la música, la convivencia y el orgullo por Sonora serán protagonistas.

Los asistentes tendrán el privilegio de adentrarse en la mente musical de Carín León con un manifiesto musical que rompe moldes y desafía etiquetas, un auténtico encuentro sin fronteras, con una fusión que va desde los ritmos más bravíos y tradicionales de la música regional mexicana, hasta la profundidad del country y el folk americano.

La Cura Fest ofrecerá diversas opciones para que el público disfrute de esta fiesta inaugural. Los boletos estarán disponibles en la sección General, además de contar con Dos Zonas VIP exclusivas.

Dentro de estas zonas VIP, se dispondrá de secciones de Palco con beneficios premium. Los detalles específicos sobre las etapas y los beneficios de cada zona serán anunciados próximamente, así como también el elenco que conformará al esperado festival.