Anuncia Carín León su gira 2026 por Estados Unidos

El regional mexicano sigue cruzando fronteras y ahora Carín León lo confirma con una gira ambiciosa. El cantante sonorense reveló su Tour Norteamérica 2026, una serie de conciertos que recorrerá varias ciudades clave en Estados Unidos y que ya está generando alta demanda.
El anuncio fue realizado a través de sus cuentas oficiales, donde adelantó que en menos de un mes arrancará el tour con nuevas canciones y su ya característico estilo en vivo.
De acuerdo a la información, la gira arranca en mayo de 2026, con primeras fechas en ciudades como Hidalgo, Texas, y se extenderá hasta octubre, cerrando en la costa oeste de Estados Unidos, señala elimparcial.com
El propio cantante escribió en redes: “En menos de un mes iniciamos la gira...De Sonora para el mundo”, confirmando que el proyecto ya está en cuenta regresiva.
Las Vegas, Nevada (varias fechas, algunas ya agotadas), Los Ángeles, California, San José, California, San Diego, California, Houston y Dallas Texas, Ontario, Chicago, Nueva York, Miami Florida y Seattle, Washington.
Carín León se ha consolidado como uno de los artistas mexicanos más importantes del momento. Su propuesta mezcla Regional Mexicano Country, toques de rock y balada. Esto le ha permitido conectar con público fuera de México, especialmente en Estados Unidos.
Por ahora, la gira está enfocada en Estados Unidos, lo que ha generado comentarios de fans en redes pidiendo fechas en países como México, Chile, Argentina y República Dominicana. Hasta el momento, no hay anuncios oficiales para otras regiones.
El cantante adelantó que la gira incluirá canciones nuevas, sus éxitos más conocidos, así como un show más grande en producción. Siguiendo la línea de sus presentaciones recientes, se espera un concierto largo, con interacción constante con el público.