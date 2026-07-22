Anuncia Carlos Rivera que serán padres de una niña, se llamará ‘María’

La instantánea simboliza la llegada de la nueva integrante de la familia y el debut de León como hermano mayor, señala quien.com

La noticia fue compartida por Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez con una emotiva fotografía publicada en Instagram. En la imagen aparecen las manos de la pareja y su hijo León sobre una manta rosa, acompañadas por un pequeño conjunto tejido, unos zapatitos de bebé, una rosa y el nombre María formado con pétalos.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez están listos para escribir un nuevo capítulo en su historia familiar. El cantante confirmó este martes que volverán a convertirse en padres y compartió la noticia con seguidores a través de una emotiva publicación en Instagram.

Junto a la publicación, el intérprete de “Te esperaba” expresó la emoción que vive junto a su familia al escribir: “Dios nos ha vuelto a bendecir...Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte MARÍA, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte... Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León”, señala la publicación.

La publicación rápidamente se llenó de miles de mensajes de felicitación por parte de amigos, colegas y seguidores, quienes celebraron la noticia con la pareja.

El anuncio no tomó por sorpresa a quienes siguen de cerca la vida del cantante. Desde hace tiempo, Carlos Rivera había confesado que tanto él como Cynthia Rodríguez deseaban volver a convertirse en padres y darle un hermanito a León.

En una entrevista concedida el año pasado, el artista reconoció que disfrutaba tanto de la paternidad que ya estaban pensando en recibir a un segundo bebé.

“Nos encantaría (tener otro bebé), primero, si Dios quiere, estamos en ello...”, , comentó entre risas cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de ampliar la familia, dejando claro que ambos compartían ese deseo.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez dieron la bienvenida a su primer hijo, León, en agosto de 2023, después de anunciar el embarazo unos meses antes mediante una emotiva publicación en redes sociales. Desde entonces, la pareja ha compartido solo algunos momentos de su faceta como padres, manteniendo la privacidad de su vida familiar.

Ahora, con la llegada de un segundo bebé, la pareja cumple uno de los sueños que el propio cantante había manifestado públicamente: volver a experimentar la paternidad junto a Cynthia y ver crecer a su familia.