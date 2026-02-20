Anuncia Cazzu sus próximos shows en México

El anuncio se hizo a través de un romántico video que revivió los rumores que han circulado en semanas recientes sobre un posible noviazgo con el bailarín Ignacio Colombara, integrante de su equipo. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que él sea quien aparece en el video ni que exista una relación sentimental.

La rapera argentina Cazzu anunció este 20 de febrero de 2026 nuevas fechas de su gira Latinaje en México y otros países; así amplía el recorrido internacional del tour con el que ha consolidado su presencia en los principales mercados de habla hispana.

La cantante confirmó su participación el 16 de mayo en el festival Tecate Emblema en la Ciudad de México. Posteriormente, el 18 de mayo, ofrecerá un concierto en el Teatro Josefa Ortiz de Domínguez, en Querétaro. La venta de boletos iniciará el 24 de febrero de 2026 a través de los canales oficiales, detalla quien.com

La gira Latinaje también incluye fechas confirmadas en Sudamérica, Centroamérica y Europa. El 5 de agosto se presentará en el Arena Makro Parque de Santa Cruz, Bolivia; el 7 de agosto en el Teatro al Aire Libre de La Paz; y el 8 de agosto en el FEXCO Arena de Cochabamba.

En Centroamérica, llegará el 18 de septiembre al Parque de la Industria en Ciudad de Guatemala y el 19 de septiembre al Parque Viva en San José, Costa Rica.

En la recta final del año, la intérprete actuará el 24 de octubre en el Antel Arena de Montevideo, Uruguay. En noviembre cruzará el Atlántico para presentarse el 25 en el recinto Las Ventas de Madrid y el 29 en la sala Razzmatazz de Barcelona, reforzando su posicionamiento en el mercado europeo y ampliando el alcance global de su propuesta musical.

En su espectáculo, Cazzu fusiona trap, pop y ritmos urbanos con una narrativa que reivindica la identidad latinoamericana. Este nuevo anuncio llega en un momento especialmente favorable para la cantante, luego de ser reconocida con dos galardones en la edición 38 de Premio Lo Nuestro como Artista Pop Femenina del Año y Canción del Año Pop por Con Otra.